Localizados los presuntos ladrones de cazos de excavadoras valorados en unos 8.500 euros

Los robos se cometieron en empresas de Reinosa y Cabezón de la Sal.

Se sustrajeron cinco cazos y se pudo recuperar un sexto.

03 noviembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria, en investigaciones realizadas por robo de maquinaria como cazos de rotroexcavadoras y enganche rápido de los mismos, ha procedido a la detención de un varón de 34 años de edad, y se ha investigado a otro de 46 años, ambos vecinos de Torrelavega.

La investigación comenzó tras un robo a finales de septiembre en una empresa de la localidad de Reinosa, denunciándose la sustracción de tres cazos de retroexcavadora y un enganche rápido, valorándose la adquisición de otro material similar en casi 6.500 euros.

Al día siguiente, y en una empresa de Cabezón de la Sal, se robaron otros dos cazos de retroexcavadora, valorados en unos 2.000 euros. Posteriormente regresaron a por un tercer cazo con enganche, de mucho más valor, el cual tuvieron que abandonar dentro de la furgoneta con la que pretendían huir, siendo recuperado los efectos.

Dada la similitud de los hechos, coincidencia temporal, y tipo de efectos sustraídos, se hicieron cargo de la investigación de estos hechos los Equipos Roca de la Guardia Civil de Torrelavega y Cabezón de la Sal, siguiendo como primera pista la furgoneta utilizada en Cabezón de la Sal, comprobando que coincidía con el mismo vehículo utilizado en Reinosa.

Esta información permitió la detención de un varón y la investigación de otro, como presuntos autores del robo con fuerza cometido en Reinosa. La persona anteriormente reseñada como investigada, también lo es por el presunto delito de robo con fuerza cometido en Cabezón de la Sal.

La investigación continúa para la localización del resto de los efectos sustraídos aún no recuperados.