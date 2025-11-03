Detenido por un delito de robo con violencia tras una persecución por el centro de Santander

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santander a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación ocurrido en la noche del pasado 30 de noviembre, en las inmediaciones del Ayuntamiento de Santander.

El suceso se produjo cuando el CIMACC-091 (Centro Inteligente de Mando Comunicación y Control-091) recibió una llamada en la que una persona alertaba que, momentos antes, un individuo había agredido a él y a su pareja en las inmediaciones del Ayuntamiento, sustrayéndoles una gorra y una riñonera oscura con dos teléfonos móviles en su interior, huyendo el agresor del lugar, a bordo de un patinete.

Rápidamente los agentes se personan en el lugar, localizando a una joven y dos chicos, todos ellos menores de edad, quienes informaron a los agentes de lo que había sucedido. Según el testimonio de los menores, un hombre se les había aproximado caminando y portando un patinete en la mano, iniciando con ellos una conversación de carácter aparentemente normal. Sin embargo, transcurridos unos minutos, el hombre comenzó a mostrar un comportamiento errático, elevando el tono de voz de forma agresiva.

Ante esta situación, los tres menores decidieron levantarse y abandonar el lugar, momento que aprovecha el individuo para abalanzarse sobre la chica, sujetándola fuertemente por la espalda mientras les gritaba: “Pues la mujer no se va, se queda”, perdiendo en ese instante el equilibrio y provocando la caída de ambos al suelo. La víctima fue auxiliada por su pareja, quien intervino para liberar a la menor, iniciándose un forcejeo entre ambas partes, logrando al final huir los tres menores del lugar de los hechos

De inmediato, varias patrullas iniciaron un dispositivo de búsqueda por la zona para localizar al sospechoso. Minutos después, una dotación policial interceptó a un varón que coincidía plenamente con la descripción facilitada, a bordo de un patinete en la calle Cisneros, quien al percatarse de la presencia policial, emprende la huida a gran velocidad por calles céntricas, circulando en dirección prohibida y poniendo en riesgo a peatones y conductores.

Durante esta persecución, otra dotación policial se topa con el sospechoso en la calle Jose Hierro (antiguo Camilo Alonso Vega), pero al percatarse nuevamente de la presencia policial, acelera su marcha, circulando a gran velocidad por la acera, desoyendo las órdenes de los agentes, quienes al final consiguen interceptarlo al inicio de dicha calle

Ante la existencia de indicios suficientes que apuntaban a su presunta implicación en los hechos, los agentes procedieron a la detención del individuo como supuesto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. El detenido fue trasladado a las dependencias policiales con el fin de instruir las diligencias oportunas y, posteriormente, ser puesto a disposición de la autoridad judicial, donde se decretó su puesta en libertad.