PEDIDOSIS es una aplicación sanitaria que ayuda a la administración segura de fármacos en pediatría

Vuelve el fútbol y vuelven los bloqueos masivos e indiscriminados de miles de webs legítimas en España, en una aplicación «torticera» de una sentencia que impide afectar «a terceros».

En estos momentos, sábado 29 de noviembre a las 15.35 horas, otra vez no se puede acceder a PEDIDOSIS porque se está jugando algún partido de fútbol y las operadoras españolas (Movistar, Vodafone, MásMóvil, etc.) bloquean Cloudflare, cargándose miles de páginas web legítimas sin reparo alguno, incluyendo aplicaciones sanitarias. Entre las miles de webs legítimas afectadas por los bloqueos hay Medios de Comunicación como CANTABRIA RADIO (inaccesible también ahora) protegidos por el Artículo 20 de la Constitución Española, además de miles de negocios privados e incluso también han sido afectadas grandes plataformas como Steam, X y RedSys, entre otras.

PEDIDOSIS.APP es una aplicación especializada en recomendaciones para la administración segura de fármacos vía parenteral en pediatría, vinculada al Hospital La Paz de Madrid y utilizada por personal sanitario en toda España e incluso en países latinoamericanos. Eso no frena a la empresa privada que administra los derechos del fútbol para «arrasar con esa web sanitaria, y muchas otras webs legítimas que dejan de funcionar con cada partido».

El desarrollador Miguel Martínez ya nos explicaba días atrás que la aplicación PEDIDOSIS no es «inexistente, sin tráfico real», como argumenta el impulsor de los bloqueos sobre las páginas legítimas afectadas, sino que tiene unos 3.000 usuarios al mes, detallaba Martínez.

Además, los usuarios de la web sanitaria y la aplicación no son originarios únicamente de Madrid porque «también hay usuarios de otras provincias españolas e incluso de otros países de habla hispana», explicaba el desarrollador.