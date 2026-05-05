Los sindicatos alertan de que el descenso del paro en Cantabria se sustenta en actividades «estacionales y temporales»



5 de mayo de 2026



El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, valoró hoy la reducción de más de un 3% del desempleo registrado en la región el pasado mes de abril, aunque tras precisar que “una vez más, la calidad del empleo creado que lo ha permitido está muy por debajo de la del resto del país porque aumentan la contratación temporal en la misma medida que cae la indefinida”.

“El paro suele descender en abril en Cantabria y este año no es una excepción porque somos la cuarta autonomía con mayor reducción mensual de personas desempleadas y, además, en ambos sexos, en todas las principales franjas de edad y en todos los sectores de actividad económica”, comentó Carmona.

El secretario general de UGT en Cantabria agregó que “es también una buena noticia que este mayor descenso del desempleo que en el resto del país viene acompañado de un incremento también superior de afiliaciones a la Seguridad Social de más de un 1% y casi 3.000 nuevos empleos el mes pasado hasta superarse por primera vez en estas fechas las 238.000 o las 195.000 del Régimen General de personas asalariadas (196.049)”.

“De todos modos, una vez más también hay que decir que una cosa es la cantidad y otra la calidad porque el mes pasado únicamente creció la contratación temporal, más de un 8% y en más de 800 contratos; pero la indefinida lo hizo en la misma medida con cerca de 400 contratos menos”, precisó el sindicalista.

Carmona puntualizó al respecto que “seguimos a la cola del país en la calidad de la contratación, somos una de las autonomías que no logra pasar del 30% de contratación indefinida y sólo el mes pasado se firmaron un 28% de ellos, casi 15 puntos menos que la media española (43,25%)”.

“En los cuatro primeros meses de este se incrementa ligeramente la contratación indefinida en comparación al mismo período del año pasado pero tampoco se logra rebasar el 30% (29,5%) y estamos 14 puntos por debajo de la media nacional (43,3%)”, comentó el secretario general de UGT en Cantabria.



Un 8% menos de prestaciones en marzo

Carmona aludió también a las estadísticas de prestaciones por desempleo del pasado mes de marzo facilitadas hoy por el Ministerio de Trabajo, de la que destacó “descienden en Cantabria y mucho porque en un solo mes se registran 1.700 personas beneficiarias menos, en su mayor parte de una prestación contributiva (-1.182 y más de un 10% menos), y aumenta más de un 14% las personas que no perciben prestación por desempleo, ni contributiva ni asistencial (+1.231)”.

“En marzo había en Cantabria más de 9.800 personas desempleadas que no percibían una prestación, esto es una de cada tres registrada y en su mayor parte mujeres (6.159), y, aunque tenemos la tasas de cobertura por desempleo más alta de la serie histórica en estas fechas, 72,4% (personas desempleadas con una prestación sin contabilizar al colectivo de sin empleo anterior), es la quinta más baja de todas las autonomías españolas y seis puntos menos que la española (78,8%).

En el mismo sentido, Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) ha valorado los datos del desempleo del mes de abril publicados este martes por el Servicio Cántabro de Empleo, que muestran un descenso del 3,30% del paro respecto al mes anterior, con 952 personas paradas menos. En total, en la región hay 27.925 personas en situación de desempleo, una cifra que no veíamos tan baja desde 2008.

El sindicato ha destacado, así, el dinamismo actual de un mercado laboral que resiste con buenas cifras pero que sigue condicionado por la temporalidad y por la fuerte dependencia a actividades estacionales. De este modo, si se analizan los datos por sectores de actividad, se observa que el desempleo desciende en todos ellos, pero fundamentalmente en Servicios, donde hay 698 personas menos paradas, aglutinando el 73,32% del descenso total. La buena noticia viene de la mano del sector industrial, con 78 personas desempleadas menos, y en la construcción, con 48 menos.

De este modo, la composición del paro por sectores en abril se configura de la siguiente manera: el sector servicios lidera las cifras del desempleo con 21.279 personas en paro, suponiendo el 76,20%, mientras que las personas sin empleo anterior ascienden a 2.513 (9%). Por su parte, en industria hay 2.035 personas en paro (7,29%), en construcción 1.722 (6,17%) y en agricultura 376 (1,35%).

“Necesitamos tejido productivo más sólido e innovador para avanzar en la creación de empleo de calidad durante todo el año y no sólo en los meses de verano o coincidiendo con las campañas turísticas, de ahí que sea tan importante la reducción del paro en la industria que vemos en este mes de abril. El esfuerzo debe estar en el cambio de modelo productivo”, ha subrayado Laura Lombilla, secretaria de Empleo de CCOO en Cantabria.

El paro ha descendido tanto en hombres como en mujeres y en todas las franjas de edad pero es especialmente significativo el descenso entre las personas de menos de 25 años, con 344 personas menos (190 son hombres, 14,82%, y 154 mujeres, 14,88%), lo que supone el 36,13% del total de la caída del desempleo.

“Estas caídas en las personas paradas jóvenes se explican por la dependencia de nuestro mercado laboral a la estacionalidad. De hecho, la Semana Santa este año coincidió con los primeros compases del mes y de ahí la bonanza de las cifras que, casi con toda probabilidad, continuarán en los próximos meses, ya que la Semana Santa supone el pistoletazo de salida de la temporada turística de la región”, ha añadido Lombilla.

En cuanto a la contratación, durante el mes de abril se han firmado 14.133 contratos, 610 más que en marzo. Sin embargo, frente a unas cifras que a primera vista pudieran ser positivas, se comprueba un importante incremento de la temporalidad, pues mientras que los indefinidos descienden en 372 contratos, un 8,50% menos que el mes anterior, con 4.005 contratos firmados, los temporales alcanzan los 10.128, un incremento del 10,74%, es decir 982 más que en marzo. De este modo, la contratación indefinida supone el 28,34% frente al 71,66% de la temporal.

Por último, la afiliación a la Seguridad Social continúa rompiendo barreras y este mes ha conseguido un nuevo récord histórico para un mes de abril,con 237.700 personas afiliadas, 1.351 más que en marzo.

“En términos estructurales se sigue creando empleo y reduciéndose el paro pero esto no es suficiente, no podemos conformarnos, porque esto no significa que tengamos ni empleos de calidad ni un mercado laboral estable, que son nuestros objetivos irrenunciables”, ha concluido Lombilla.