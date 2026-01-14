  • 15 de enero de 2026
Más de 230 efectivos conforman el dispositivo de seguridad para el partido entre el Racing y el Barça

El delegado del Gobierno en Cantabria ha presidido este miércoles la Junta de Seguridad con motivo del partido de Copa que se disputará este jueves, desde las 21.00 horas, en los Campos de Sport del Sardinero

Santander, 14 de enero de 2025.-

Más de 230 efectivos conformarán el dispositivo de seguridad para el partido de Copa del Rey entre el Real Racing Club de Santander y el Fútbol Club Barcelona este jueves, 15 de enero, a partir de las 21.00 horas, en los Campos de Sport del Sardinero.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha presidido este miércoles la Junta de Seguridad de cara al enfrentamiento copero en Santander y en la que han participado responsables de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local de Santander, el Racing y del aeropuerto Seve Ballesteros.

Casares ha detallado que más de 230 efectivos garantizarán la seguridad desde primera hora de la mañana y el dispositivo se centrarán en tres zonas: el aeropuerto por donde llegará el equipo visitante, el hotel en el que se alojará el Barça hasta la hora del encuentro y el estadio y sus inmediaciones.

“Está todo listo para garantizar la seguridad ante un partido de máxima expectación, donde se prevé lleno en el campo y que muchos aficionados puedan estar en las inmediaciones del estadio aunque no tengan entrada”, ha señalado el delegado del Gobierno, que ha ultimado los detalles de coordinación de todo el dispositivo con los actores implicados.

Sobre los efectivos, ha apuntado que la participarán 70 de la Policía Nacional con unidades de UPR, UIP, Tedax, Guías Caninos y los drones; 60 de la Guardia Civil de las compañías de Tráfico, USECIC y Santander; 80 vigilantes de seguridad privada del Racing, así como otros ocho que ha contratado el Fútbol Club Barcelona; y 16 efectivos de la Policía Local de Santander.

SE ACTIVARÁ A PRIMERA HORA DE ESTE JUEVES

En cuanto al despliegue del dispositivo, ha apuntado que arrancará a primera hora de la mañana de este jueves de cara a la llegada de Barça a las 12.00 horas al aeropuerto Seve Ballesteros-Santander donde, además de la seguridad de la instalación, estará la Guardia Civil.

Efectivos de este cuerpo acompañarán al autobús del Barça hasta el Hotel Real donde se alojará el equipo y la comitiva del club catalán. Durante sus horas de alojamiento, la Policía Nacional se encargará de la seguridad en el entorno del hotel.

La tercera zona con dispositivo especial de seguridad serán los Campos de Sport del Sardinero y sus inmediaciones, donde está previsto que llegue el Fútbol Club Barcelona sobre las 19.00 horas y después el Racing y donde ambos equipos tendrán un recibimiento especial.

“Más de 230 efectivos garantizarán la seguridad para que podamos disfrutar de lo más importante que es de ese partido de fútbol y en el que hay mucha expectación porque hace bastante tiempo que no teníamos en Santander un equipo de primer nivel como es el Fútbol Club Barcelona”, ha dicho Casares.

El delegado del Gobierno ha agradecido el esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que llevan ya días coordinando todo el dispositivo tanto con la Policía Local como con el Racing, y en colaboración también con el Barça.

AMPLIACIÓN DEL HORARIO OPERATIVO DE AEROPUERTO

También ha detallado que se ha ampliado el horario operativo del aeropuerto hasta las 1.30 horas para garantizar que el Fútbol Club Barcelona pueda regresar en caso de que haya prórroga o incluso penaltis.

Sobre la llegada de afición blaugrana, Casares ha indicado que se han vendido algo más de 400 entradas a aficionados del Barça por lo que “no se prevé un desplazamiento masivo de personas de fuera de nuestra comunidad”. Pese a ello, se está en comunicación con los Mossos d’Esquadra.

En la Junta ha participado el concejal de Seguridad de Santander, Eduardo Castillo; el director del Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, Miguel Ángel Salgado; y los directores de Infraestructuras y Seguridad del Racing, Raúl García y Alberto Sánchez.

También han tomado parte en el encuentro el nuevo jefe superior de Policía, Antonio del Amo, acompañado por otros mandos del cuerpo y el jefe de la Guardia Civil de Cantabria, el teniente coronel Julio Postigo, junto al comandante del Sector de Tráfico, Jorge Giro.

Asimismo, ha asistido el jefe de la Policía Local de Santander, Víctor Sánchez, responsables de seguridad del aeropuerto y de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de Cantabria.

