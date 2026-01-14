  • 15 de enero de 2026
El director de la DGT después del caos de las balizas V16: «Al centro de la ciudad no vas con eléctrico ni diésel, vas en transporte público, taxi, Uber o Cabify»

Pere Navarro en el foro Innovación Urbana, organizado por Europa Press en Madrid
¿Hasta qué punto puede un cargo público limitar la libertad de movilidad de millones de personas? Esta es una de las numerosas preguntas clave que podrían hacerse cada vez que abre la boca el director de la Dirección General de Tráfico (DGT) Pere Navarro.

Navarro, después del caos de las balizas V16 que no se ven entre otros múltiples problemas, ha participado en el foro Innovación urbana, Movilidad Sostenible y Smart Cities, organizado por Europa Press en Madrid. Su intervención ha generado otra fuerte polémica en las redes sociales, tras las palabras de Navarro en contra del uso del vehículo particular en los centros urbanos.

El todavía director de la DGT ha abogado por limitar drásticamente el coche privado en los centros urbanos, afirmando que se debe acceder en transporte público, taxi o VTC, e incluso propone que tampoco los eléctricos no deberían estar en el centro por el problema de congestión, buscando un modelo de movilidad compartida y eficiente, no solo «limpia». «Al centro de la ciudad no vas con eléctrico ni diésel, vas en transporte público, taxi, Uber o Cabify», ha afirmado Pere Navarro.

En las numerosas quejas a las palabras de Navarro los usuarios le reprochan, entre otros temas, que el director de la DGT olvida la libertad personal de elegir el medio de transporte o movilidad sin las imposiciones externas. Tampoco se tiene en cuenta las numerosas poblaciones que no tienen acceso directo a buen transporte público para llegar a las ciudades, y el uso del vehículo privado en esas circunstancias es imprescindible.

Los usuarios también critican el impacto de esas hipotéticas medidas de limitación de vehículos privados en impuestos como el de circulación, ya que si no se puede utilizar el coche en la ciudad en la que vives entonces tampoco habría que pagar.

Además, la industria del automóvil es un motor económico y de empleo y tendría cada vez menos sentido la compra de coches, con cada vez mayores limitaciones de su utilización.

