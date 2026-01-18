Más de 3.100 usuarios recibieron el servicio de teleasistencia en Santander durante 2025

Hay instalados 311 dispositivos, siendo el detector de humo conectado al centro de Atención el más utilizado

Zulema Gancedo destaca la importancia de este servicio municipal al que se han incorporado el pasado año 536 personas

El servicio de teleasistencia ha atendido durante 2025 a un total de 3.165 usuarios, de forma que se han incorporado 536 personas al servicio a lo largo del año. En total, actualmente reciben el servicio 2.795 personas

Estos son algunos de los principales datos de la memoria de la teleasistencia en 2025, tal y como ha informado la concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo, quien ha destacado la importancia y necesidad de este servicio municipal.

Tal y como ha detallado, además del terminal y de la unidad de control remoto que utilizan todas las personas que reciben el servicio, para algunos perfiles se utilizan dispositivos complementarios que se instalan en la vivienda o son llevados por la persona usuaria, y contribuyen a su seguridad. Hay instalados 311 dispositivos, siendo el detector de humo conectado al centro de atención el más utilizado.

Otro de los servicios que ofrece es la custodia de llaves, que es totalmente voluntaria y cuyo número de juegos asciende a 1.682.

Durante 2025, se gestionaron más de 107.000 comunicaciones con las personas usuarias. De ellas, 42.762 fueron comunicaciones entrantes, en las que las personas usuarias activaron el pulsador y 64.293 llamadas fueron emitidas desde el centro de atención.

Gancedo ha recordado que la teleasistencia la gestiona la empresa Atienza, que promueve mantener una comunicación regular con los usuarios, de modo que su uso no se limite solamente a situaciones de emergencia, sino que haya un seguimiento, actualización de datos, y los usuarios estén habituados a su uso.

La edil ha puesto ha destacado que el Ayuntamiento de Santander, junto al de Madrid y Valencia participa en el Proyecto CareWell, llevado a cabo por Atenzia, y que finalizará en junio.

Se trata de un proyecto innovador que tiene como objetivo disponer de un sistema seguro de organización del dato que integre información de diferentes fuentes, habilitando una plataforma que facilite la gestión eficiente de la atención sociosanitaria, la personalización de las prestaciones y la predicción de situaciones de riesgo.

La teleasistencia

La teleasistencia es un servicio de apoyo personal y preventivo que permite a las personas vivir en su hogar con mayor seguridad, autonomía y tranquilidad. A través de un terminal instalado en el domicilio, y un pulsador que la persona usuaria lleva consigo, puede contactar de forma inmediata con un Centro de Atención atendido por profesionales, las 24 horas del día, los 365 días del año, estableciendo comunicación en modo “manos libres”.

Su objetivo es ofrecer respuesta rápida ante emergencias (caídas, malestar repentino, accidentes domésticos) y, a la vez, acompañamiento y seguimiento para prevenir situaciones de riesgo y reforzar la confianza de la persona y su entorno.

Está dirigido a personas que, por edad, o situación de discapacidad les sea de utilidad para poder continuar viviendo en su domicilio y combina tecnología accesible con intervención profesional y protocolos de actuación.

A la persona que se incorporan se le realiza una entrevista inicial, se le instala en su domicilio un terminal, y se le facilita un pulsador con el que puede contactar las 24 horas del día con un Centro de Atención. En función del perfil de la persona, también se pueden instalar otros dispositivos complementarios como detectores de gas o de humo.

Además, se realiza un seguimiento por parte del servicio, tanto telefónico, como mediante visitas al domicilio.

Adicionalmente, cuenta con un servicio de custodia de llaves y Unidad Móvil 24 horas, que permite acudir al domicilio ante una urgencia, y facilitar el acceso a otros recursos sanitarios o de emergencias que hayan podido ser movilizados.

Cualquier persona que cumpla los requisitos puede solicitar el servicio de teleasistencia en el correo mayores@santander.es y tras la visita a su domicilio y la evaluación por parte de los técnicos, se inicia la prestación de la asistencia y la instalación de los dispositivos.