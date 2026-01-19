MALDITA.ES desmonta los bulos sobre el trágico accidente de tren en Adamuz (Córdoba)

Imágenes falsas creadas con IA y desinformación se cuelan en la tragedia

Cada vez que hay una tragedia o un suceso, riadas de contenidos sin verificar, desde textos a fotografías y vídeos, aparecen en Redes Sociales. En muchas ocasiones, como ha vuelto a comprobar el portal MALDITA.ES especializado en cazar bulos y falsedades, los contenidos están manipulados, alterados, tergiversados o directamente creados con Inteligencia Artificial.

Lo que se sabe a esta hora es que dos trenes en Adamuz (Córdoba) chocaron el 18 de enero dejando hasta el momento una cifra de 39 muertos y más de un centenar de heridos. Por el momento se desconoce la causa, pero personas malintencionadas han creado y difundido falsos contenidos, como la imagen que se ve más abajo, generada con IA y con varios errores.

No, esta imagen de los trenes después del accidente en Adamuz (Córdoba) no es real: ha sido creada con inteligencia artificial

Esta imagen que supuestamente muestra los trenes que descarrilaron después de estrellarse en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero de 2026 no es real y ha sido creada con inteligencia artificial (IA). Así lo revela la marca de agua de Gemini, la IA de Google, en la esquina inferior derecha. Además, la imagen presenta errores, como que la cabeza del tren Iryo aparece estrellada contra otro tren Iryo, cuando en la realidad chocó con un Alvia.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha decretado tres días de luto oficial y ha aconsejado a la ciudadanía confiar solo en fuentes oficiales y en medios de comunicación verificados.