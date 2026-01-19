  • 20 de enero de 2026
  1. Home
  2. Portada
  3. MALDITA.ES desmonta los…

MALDITA.ES desmonta los bulos sobre el trágico accidente de tren en Adamuz (Córdoba)

.

Imágenes falsas creadas con IA y desinformación se cuelan en la tragedia

Cada vez que hay una tragedia o un suceso, riadas de contenidos sin verificar, desde textos a fotografías y vídeos, aparecen en Redes Sociales. En muchas ocasiones, como ha vuelto a comprobar el portal MALDITA.ES especializado en cazar bulos y falsedades, los contenidos están manipulados, alterados, tergiversados o directamente creados con Inteligencia Artificial.

Lo que se sabe a esta hora es que dos trenes en Adamuz (Córdoba) chocaron el 18 de enero dejando hasta el momento una cifra de 39 muertos y más de un centenar de heridos. Por el momento se desconoce la causa, pero personas malintencionadas han creado y difundido falsos contenidos, como la imagen que se ve más abajo, generada con IA y con varios errores.

No, esta imagen de los trenes después del accidente en Adamuz (Córdoba) no es real: ha sido creada con inteligencia artificial

Esta imagen que supuestamente muestra los trenes que descarrilaron después de estrellarse en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero de 2026 no es real y ha sido creada con inteligencia artificial (IA). Así lo revela la marca de agua de Gemini, la IA de Google, en la esquina inferior derecha. Además, la imagen presenta errores, como que la cabeza del tren Iryo aparece estrellada contra otro tren Iryo, cuando en la realidad chocó con un Alvia.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha decretado tres días de luto oficial y ha aconsejado a la ciudadanía confiar solo en fuentes oficiales y en medios de comunicación verificados.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Extinguido un incendio forestal con afección a una cabaña en Liérganes Más de 230 efectivos conforman el dispositivo de seguridad para el partido entre el Racing y el Barça Pillados mientras robaban cable de cobre en un edificio en Arredondo
Tags:

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.