UGT y CCOO exigen al Gobierno de Cantabria su implicación en un plan estratégico para garantizar el empleo y el futuro de la comarca

Miles de personas secundan en Reinosa la manifestación por el futuro de Campoo

UGT y CCOO exigieron hoy al Gobierno de Cantabria su implicación en un plan estratégico urgente por el futuro de la Comarca de Campoo, en la manifestación convocada por ambos sindicatos en Reinosa con el lema «Sin empleo, no hay futuro».

Según los sindicatos la manifestación ha sido secundada por más de 5.000 personas desde la Plaza de Cupido hasta la Plaza del Ayuntamiento. Según precisaron los secretarios generales de ambos sindicatos en Cantabria, CCOO y UGT ya han planteado enmiendas a los Presupuestos de Cantabria de 2023 para fomentar inversiones para la diversificación de la economía de Campoo y afianzar las empresas y el empleo en la comarca.

Tras la pancarta principal de la movilización, que partió desde la Plaza de Cupido y concluyó su recorrido en la Plaza del Ayuntamiento de Reinosa, estuvieron presentes con su propia pancarta los comités de empresa de las tres principales industrias de la comarca: Gamesa, Sidenor y Forgins&Castings.

«El Gobierno de Cantabria tiene que marcar una estrategia clara para Campoo, una comarca que está perdiendo población que cada vez está más envejecida porque los jóvenes se tienen que marchar», subrayó el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona.

«La situación de Campoo tiene que ser prioritaria para las instituciones y para una estrategia del Gobierno de Cantabria que, entre otros objetivos prioritarios, afianzar las tres industrias que sostienen el grueso del empleo», agregó Rosa Mantecón, secretaria general de CCOO en Cantabria.

Ambos dirigentes sindicales coincidieron en que estrategias empresariales no pueden poner en peligro el futuro de la Comarca de Campoo y de sus puestos de trabajo. Para el responsable regional de UGT, «las empresas tienen que hacer gala de esa responsabilidad social que tanto utilizan cuando las interesa; ahora es un buen momento para demostrarlo porque lo que no puede ser es que estas empresas que vinieron aquí para hacer inversiones, no sigan invirtiendo y abandonen la comarca por unos rendimientos económicos que siempre son cortoplacistas».

La secretaria general de CCOO recalcó que «no puede ser que circunstancias estratégicas de las empresas puedan traernos una deslocalización como ya hemos vivido en otras épocas en Campoo», tras reiterar que el Gobierno de Cantabria «tiene que poner toda la carne en el asador» en plan estratégico por el futuro de la comarca campurriana. Por su parte los secretarios comarcales de ambos sindicatos en Campoo, Rosmari Alonso (UGT) y Álvaro Ruiz (CCOO), destacaron la gran respuesta social a la manifestación e insistieron en que el Gobierno de Cantabria «tiene que poner el foco en la comarca», tras advertir que la industria es uno de sus principales motores económicos del que se benefician otros sectores «que ahora están tocados».