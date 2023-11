Buruaga ha leído un manifiesto y una gran bandera de España se ha desplegado en Pombo y por las calles de Santander

Miles de personas secundan en Santander la concentración del PP contra la amnistía PSOE-JUNTS / (C) Fotos: David Laguillo-CANTABRIA DIARIO Miles de personas secundan en Santander la concentración del PP contra la amnistía PSOE-JUNTS / (C) Fotos: David Laguillo-CANTABRIA DIARIO Miles de personas secundan en Santander la concentración del PP contra la amnistía PSOE-JUNTS / (C) Fotos: David Laguillo-CANTABRIA DIARIO Miles de personas secundan en Santander la concentración del PP contra la amnistía PSOE-JUNTS / (C) Fotos: David Laguillo-CANTABRIA DIARIO

Decenas de miles de personas han acudido este domingo a partir de las 12.00 a la Plaza de Pombo en Santander en respuesta a la convocatoria del PP de Cantabria contra la amnistía firmada entre el PSOE y los políticos independentistas de JUNTS.

La presidenta del Gobierno y del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha dado lectura al ‘Manifiesto en defensa de la igualdad de todos los españoles’, el PP cántabro cifra la participación en más de 20.000 personas en Santander.

Buruaga ha dicho que hoy «se escucha a los españoles con una sola voz desde las plazas de todo el país. Hoy España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad. En cada rincón de nuestro territorio decimos: No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía».

En Pombo se ha visto una gran bandera de España.

«Somos una nación con siglos de historia que nunca se ha callado ni se va a callar ante la desigualdad y que siempre ha sabido sobreponerse a las dificultades. Lo hicimos también cuando el separatismo catalán dio un golpe a la Constitución y la convivencia y lo volveremos a hacer ahora que lo vuelve a intentar liderado por aquel que debería ser el primero en impedirlo», exclamó Buruaga entre gritos contra el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez.

La líder del PP cántabro ha valorado esta ‘reacción firme y serena del pueblo español al ataque que sufre nuestra Carta Magna, la división de poderes y las bases mismas de nuestra democracia’.

«Están vendiendo la libertad y la igualdad de los españoles y lo hacen como suelen hacerlo los delincuentes: a escondidas, ocultándose, engañando. La gobernabilidad de nuestro país se ha decidido fuera de nuestro país. Se han ido fuera de España en su intento de destruir la democracia española. No dan la cara», añade Buruaga.

«Vamos a dar la batalla contra la impunidad. Lo haremos en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea y, sí, también en las calles. De forma pacífica, cívica y legítima. Como estamos haciendo hoy», adelanta la presidenta.

«¡España no se rinde!«, exclamó Buruaga acompañada por la alcaldesa de Santander Gema Igual, entre aplausos y gritos de «¡Viva España!».

Después de la concentración oficial, miles de personas han marchado en una manifestación espontánea y pacífica por calles céntricas de Santander como Calvo Sotelo y la calle Burgos, entre otras, hasta llegar a la sede del PSOE de Cantabria.