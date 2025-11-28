  • 28 de noviembre de 2025
Molleda y Sáenz de Buruaga terminan sin avenencia el acto de conciliación, que podría dar lugar a una demanda

El decreto de la letrada de la Administración de Justicia ha sido notificado en el día de hoy

Santander, 28 de noviembre de 2025.-

La letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Santander ha declarado terminado sin avenencia el acto de conciliación instado por Agustín Molleda, secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español de Cantabria, contra María José Sáenz de Buruaga, la presidenta del ejecutivo autonómico.

En un decreto hoy notificado, la letrada explica que ambas partes asistieron al acto de conciliación celebrado en el día de ayer, representadas por sus letrados, y que “no llegaron a acuerdo alguno ni fue posible avenirlas”.

Por ello, tal y como recoge la Ley de Jurisdicción Voluntaria, al no lograr ponerlas de acuerdo, “se debe tener el acto por terminado sin avenencia”.

La letrada acuerda, por tanto, el archivo definitivo de las actuaciones, si bien cabe la interposición de un recurso de revisión contra el decreto en el plazo de cinco días. En el mismo, el recurrente deberá hacer constar la infracción en que la resolución hubiera incurrido.

