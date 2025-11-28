Nuevo espacio canino en el parque de Las Carolinas

La alcaldesa visita esta área y destaca “la importante ampliación de la red de zonas destinadas al esparcimiento canino en la ciudad”

Cuenta con una superficie total de 1.100 m2, y la instalación se completa con el correspondiente vallado perimetral, una fuente metálica, papelera tipo Sanecan, banco de madera y cartel informativo

El Ayuntamiento de Santander, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha puesto a disposición de los vecinos un nuevo espacio de esparcimiento canino en la ciudad, en concreto, en el parque de Las Carolinas.

La alcaldesa, Gema Igual, ha realizado una visita a esta nueva área en la que ha estado acompañada por la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, y la concejala de Barrios, Lorena Gutiérrez, así como representantes de la Asociación de Vecinos de Cisneros.

Igual ha explicado que este nuevo espacio es fruto de una demanda vecinal, ocupa una superficie total de 1.100 metros cuadrados, y está delimitado con un vallado perimetral de madera de 216 metros.

La instalación se completa con un cartel informativo, una fuente metálica mixta, una papelera tipo Sanecan y un banco.

La regidora ha puesto de manifiesto la “importante ampliación” de la red de espacios destinados al esparcimiento canino en la ciudad, y ha indicado que esta actuación “forma parte del plan municipal para mejorar la calidad de vida de los animales de compañía y facilitar la convivencia responsable en entornos urbanos”.

En este sentido, ha remarcado que, con esta iniciativa, el Ayuntamiento promueve el incremento de la oferta de espacios seguros para el esparcimiento y socialización de perros, así como la reducción de conflictos en zonas comunes, al disponer de áreas específicas para mascotas.

También se contribuye al fomento del bienestar animal, proporcionando un entorno adecuado para el ejercicio y la interacción, y se mejora de la imagen urbana, al integrar zonas caninas en parques consolidados y accesibles

“Con esta ampliación, la ciudad avanza hacia un modelo más inclusivo y sostenible, atendiendo las demandas ciudadanas y promoviendo la tenencia responsable”, ha añadido Igual.

Esta área habilitada en el parque de Las Carolinas se suma a las ubicadas en El Alisal, Mendicouague, Ciriego, Peñacastillo, Parque Morales, Nueva Montaña, Peña del Cuervo, Sotileza, Parque La Teja, Reina Victoria, Cabo Mayor, Parque Benidorm, Nueva Montaña y San Martín del Pino.