Investigados dos empresarios por exponer a sus trabajadores al amianto sin seguridad

Las partículas nocivas del amianto pueden derivar en graves enfermedades respiratorias a largo plazo

Los dos empresarios en Santander están investigados por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores porque no habían proporcionado material adecuado al empleado, para manipular con seguridad Uralitas que, mediante análisis, se constató que contenían amianto

26 de mayo de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a instruir diligencias en calidad de investigados a dos hombres de 31 y 46 años de edad, vecinos de los municipios de Santander y Camargo, como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores.

El pasado día 9 de febrero, la Guardia Civil tuvo conocimiento que, en un establecimiento del término municipal de Santander, personal de otra empresa que habían contratado, se encontraba desmontando unos garajes, realizando trabajos de retirada y manipulación de la cubierta de Uralita.

Hasta la zona se desplazaron efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Cantabria, quienes encontraron las Uralitas ya cargadas en la furgoneta de la empresa, listas para llevárselas, procediendo a identificar a los trabajadores de la misma siendo uno de ellos el propietario.

Las primeras inspecciones permitieron constatar que los operarios estaban llevando a cabo la manipulación de este material sin hacer uso de los equipos de protección individual obligatorios (máscaras de alta filtración, buzos herméticos, etc.), determinando que el empresario, contratado por el establecimiento, no había adoptado las medidas de prevención de riesgos laborales legalmente exigidas para este tipo de operaciones.

El SEPRONA paralizó e intervino las uralitas, tomaron muestras de las mismas, que fueron remitidas al Laboratorio de Criminalística de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil en Madrid. También dieron aviso a inspección de trabajo.

Finalmente, en el presente mes de mayo, contando con el resultado de los análisis que confirmaron que contenían amianto, la Guardia Civil procedió a instruir diligencias en calidad de investigados a los responsables de la empresa que retiraba las uralitas y del establecimiento que contrató sus servicios, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, por tener a un operario desmontando las Uralitas que contenían amianto, sin haberle proporcionado los medios necesarios para su protección.

Desde la Guardia Civil se recuerda que la manipulación, retirada y gestión de materiales que contienen amianto es una actividad sujeta a una estricta normativa de seguridad. Los trabajos deben ser ejecutados exclusivamente por empresas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), utilizando los medios técnicos y de protección adecuados para evitar la liberación de partículas nocivas que pueden derivar en graves enfermedades respiratorias a largo plazo.