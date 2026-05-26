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Cantabria estrecha sus lazos con los montañeses residentes en México

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Luis Ángel Agüeros asiste a los actos conmemorativos del 80 aniversario de la fundación del Centro Montañés de México

Santander – 26.05.2026

El consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, ha participado en México en los actos conmemorativos del 80 aniversario de la fundación del Centro Montañés de México, una celebración que ha reunido a cerca de 400 cántabros residentes en el país azteca.

Durante su intervención, Agüeros ha subrayado “la enorme labor” que continúa desarrollando el Centro Montañés de México para mantener vivas las tradiciones cántabras a través de actividades culturales y sociales como el grupo de baile regional o los encuentros dedicados al bolo palma.

Asimismo, el consejero ha puesto en valor el papel de los empresarios de origen cántabro asentados en México y ha agradecido las inversiones que muchos de ellos están realizando actualmente en Cantabria, contribuyendo “a generar riqueza y empleo” en la comunidad autónoma.

Por su parte, el presidente de la Asociación Montañesa de México, Julio Gómez, natural de Lamasón, ha recordado la importancia de la decisión adoptada hace ocho décadas por los fundadores de la institución, quienes apostaron por crear un espacio de encuentro para conservar las señas de identidad cántabras y prestar apoyo a los emigrantes procedentes de Cantabria.

El presidente de la Cámara Española de Comercio en México, Antonio Basagoiti, ha destacado la importancia de la unión del empresariado español en el extranjero y ha confirmado “el enorme potencial y la iniciativa” de los empresarios cántabros.

Al acto también asistieron el cónsul general de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, así como distintas autoridades civiles y militares.

Actos conmemorativos

Uno de los momentos más emotivos de la celebración ha sido la representación de la escena costumbrista ‘Indianos’, obra de Carmen Olarreaga, que cosechó un notable éxito entre los asistentes.

La representación ha contado con la participación de siete miembros de la Agrupación Virgen de las Nieves de Tanos, gracias al patrocinio de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, además de los solistas montañeses Álvaro Fernández, Esteban Verdeja y Luis Camus, y de la Compañía Nacional de Danza Nieves Paniagua.

La obra recrea la historia de un indiano que abandona su pueblo en la Cantabria rural para emigrar a México, los años de trabajo y sacrificio lejos de su tierra y, finalmente, el reencuentro con sus seres queridos en Cantabria, una puesta en escena que emocionó al público asistente.

Dentro del programa conmemorativo también ha destacado la visita realizada al Hospital Español de México, donde se ha rendido homenaje a varios residentes de ascendencia cántabra que permanecen en la institución.

El encuentro ha estado marcado por la emoción y el recuerdo de la “tierruca”, especialmente entre quienes no pudieron regresar nunca a Cantabria.

Asimismo, en la basílica de Nuestra Señora de Covadonga se ha celebrado una misa oficiada por el obispo de México, monseñor Francisco Javier Acero, durante la cual los picayos han cantado y bailado a la Virgen Bien Aparecida, patrona de Cantabria.

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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