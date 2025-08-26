  • 26 de agosto de 2025
  3. Muchas banderas rojas…

Muchas banderas rojas en las playas de Cantabria

El informe de playas elaborado por Cruz Roja Cantabria refleja para este martes 26 de agosto que muchas de las playas tienen bandera roja, que prohíbe el baño, o bandera amarilla que permite el baño con precaución.

Tan solo unas pocas playas cántabras tienen bandera verde a las 12.00 horas y el índice de radiación es alto, con un valor de 7.

David Laguillo
David Laguillo



David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

