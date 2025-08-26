  • 26 de agosto de 2025
  1. Home
  2. Cantabria
  3. Los niños del…

Los niños del programa «Vacaciones en Paz» vuelven a Tinduf tras un verano en Cantabria

.
Digiqole Ad

El miércoles 27 y el jueves 28 de agosto regresarán a los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) los 69 niños saharauis que han pasado el verano en Cantabria gracias al programa «Vacaciones en Paz».

Este programa se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Juventud de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y la Delegación saharaui en Cantabria, gestionado por las asociaciones Cantabria por el Sáhara y Alouda Cantabria.

De los 69 menores participantes, 49 han sido acogidos a través de Cantabria por el Sáhara —entre ellos un grupo de 14 niños y niñas con discapacidad— y 20 a través de Alouda Cantabria. El regreso se realizará en dos turnos, los días 27 y 28 de agosto, ambos con salida desde el aeropuerto de Loiu (Vizcaya).

Las organizaciones denuncian problemas en la expedición de sus pasaportes y de la gestión de los vuelos, aunque los menores ‘han disfrutado de una estancia que les ha permitido alejarse temporalmente de las duras condiciones del desierto del Sáhara, acceder a revisiones médicas que repercutirán directamente en su salud y bienestar, y participar en actos reivindicativas que han contribuido a visibilizar la causa de su pueblo, así como en actividades de ocio, educativas y culturales’.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

La enóloga Irene Rodríguez y el chef Antonio Vicente, Tomateros Mayores en la Feria Nacional del Tomate Antiguo de Polanco Default ThumbnailLa lluvia deja incidencias por balsas de agua en carreteras e inundaciones de garajes, viviendas y locales La Confederación Hidrográfica del Cantábrico actúa para frenar la erosión en el río Besaya

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.