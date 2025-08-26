Los niños del programa «Vacaciones en Paz» vuelven a Tinduf tras un verano en Cantabria

El miércoles 27 y el jueves 28 de agosto regresarán a los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) los 69 niños saharauis que han pasado el verano en Cantabria gracias al programa «Vacaciones en Paz».

Este programa se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Juventud de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y la Delegación saharaui en Cantabria, gestionado por las asociaciones Cantabria por el Sáhara y Alouda Cantabria.

De los 69 menores participantes, 49 han sido acogidos a través de Cantabria por el Sáhara —entre ellos un grupo de 14 niños y niñas con discapacidad— y 20 a través de Alouda Cantabria. El regreso se realizará en dos turnos, los días 27 y 28 de agosto, ambos con salida desde el aeropuerto de Loiu (Vizcaya).

Las organizaciones denuncian problemas en la expedición de sus pasaportes y de la gestión de los vuelos, aunque los menores ‘han disfrutado de una estancia que les ha permitido alejarse temporalmente de las duras condiciones del desierto del Sáhara, acceder a revisiones médicas que repercutirán directamente en su salud y bienestar, y participar en actos reivindicativas que han contribuido a visibilizar la causa de su pueblo, así como en actividades de ocio, educativas y culturales’.