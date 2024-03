«No se habla de los trabajadores migrantes muertos en el hundimiento del puente de Baltimore»

«Es indigno que aún en la muerte seamos invisibles», afirma Fernando García, de Border Network for Human Right

Fernando García, de Border Network for Human Right, entrevistado por la periodista Amy Goodman en el canal Democracy Now!.

Cuando el pasado 26 de marzo se derrumbó el puente Francis Scott Key de Baltimore tras el choque de un enorme buque de carga, fallecieron seis trabajadores migrantes.

La periodista Amy Goodman, en el canal Democracy Now!, entrevistó a Fernando García, de Border Network for Human Right, quien denunció que «no se habla» de los seis trabajadores migrantes muertos en la tragedia.

García opina que «se demuestra que el trabajador migrante latino que ha venido a dar su trabajo a EEUU, no solo ha sido criminalizado por la política que vemos en Texas, sino además está siendo invisible», explica.

«La noticia de seis migrantes muertos no está llegando a las noticias principales, no se está reconociendo la catástrofe de que murieron seis trabajadores que tenían el turno más difícil que es trabajar por las noches», añade el portavoz de esta organización humanitaria.

Fernando García, de @border_human, habla de la cobertura en los medios sobre los migrantes que trabajaban en el puente Francis Scott Key, que se derrumbó el pasado 26 de marzo cuando un enorme buque de carga chocó contra un pilar de soporte. https://t.co/nEirVowqcm pic.twitter.com/wXBfRStZr7 — Democracy Now! en español (@DemocracyNowEs) March 30, 2024

«Nuestra comunidad no merece ese trato, es indigno que aún en la muerte seamos invisibles», afirma García.