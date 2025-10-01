Nueva marcha por la Sierra del Escudo este domingo 5 de octubre

Se suman con ello a las movilizaciones a nivel estatal en defensa del mundo rural y buscan visibilizar nuevamente el ‘avance del ecocidio que está suponiendo la construcción del Polígono Eólico de El Escudo‘

Coincidiendo con movilizaciones en defensa del mundo rural en Madrid y Cataluña, este domingo 5 de octubre a las 10:00, “Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio” realizarán una marcha que transcurrirá por los terrenos afectados por el ‘destrozo generado en La Sierra del Escudo por la construcción del primer polígono eólico tras muchos años de lucha en Cantabria’.

Esta movilización se enmarca en el contexto de otras acciones reivindicativas que se vienen realizando contra los polígonos eólicos, siendo la más cercana la convocatoria del pasado domingo 28 de septiembre en Penagos, impulsada por la Plataforma “Son Gigantes”, el grupo vecinal contra la subestación del Arenal y el CEI Ambrosio Díez Gómez (Arenal de Penagos), en la que se concentraron para expresar un “NO” rotundo a la subestación colectora y a las líneas de alta tensión asociadas al Polígono Eólico Briesa.

En este sentido, desde “Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio” denuncian nuevamente que “es evidente que la construcción del PE El Escudo pretende ser la puerta de entrada de la industria eólica en nuestro territorio, dada la avalancha de proyectos de polígonos eólicos publicados en el BOE y en el BOC en esta temporada. Compartiendo línea de evacuación con el PE El Escudo están Alsa, Campo Alto-La Costana y Cuesta Mayor. Más al sur tenemos Bustatur, Somaloma-Las Quemadas, Cotío, Morosos, Henestrosas, Ornedo y Olea”.

Los últimos polígonos eólicos publicados y que aún están en periodo de alegación son Briesa, Las Américas 3 y las Américas 16. En este contexto, afirman que “en algunos casos, los proyectos van saliendo a información pública para posteriormente acabar siendo rechazados. En otros casos, los proyectos siguen adelante a pesar de verse afectados por muchos impactos ambientales y social que coinciden con los que han paralizado otros proyectos, pero en estos otros casos, inexplicablemente los mismos hechos no implican una limitación para seguir adelante en su tramitación. Desde los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio, que vienen trabajando desde hace años en la lucha por impedir la construcción de todos los polígonos eólicos que se vienen proyectando en Cantabria, y defienden la importancia de movilizarse contra todos los proyectos que van saliendo a consulta pública en Cantabria, vienen observando cómo las zonas menos pobladas del centro y el sur de Cantabria son, hasta la fecha, las áreas en las que los proyectos están avanzando en su tramitación, y en el caso del Polígono Eólico del Escudo, en su construcción”.



Recuerdan también que “este modelo energético, lejos de ser limpio o justo, además de depender totalmente de los combustibles fósiles, arrasa con los territorios tanto ambiental, como social, cultural y económicamente”. En protesta por todo ello, invitan a toda la sociedad cántabra a participar en esta nueva marcha para visibilizar el rechazo a esta burbuja eólica antes de que estalle y parar el destrozo del territorio, en este caso, “el dramático ecocidio que estamos viviendo en tiempo real en la Sierra del Escudo”. Uno de los lemas centrales de esta marcha, al igual que en otras convocatorias es “Polígonos eólicos no. Ni en tu pueblo ni en el mío”.

Explican que la ruta planificada será sencilla, pero no se descarta que pueda hacer frío o incluso llover, por lo que es recomendable llevar un calzado apto para estas condiciones, ropa de abrigo y un chaleco reflectante si se tiene. También recomiendan llevar algo de comida y agua.

La convocatoria saldrá el próximo domingo 5 de octubre a las 10:00 desde las antenas del puerto de El Escudo.