Papá Noel vuelve a Espinama el 20 de diciembre con pintacaras, cuentacuentos y más actividades familiares
Espinama, en el corazón del valle de Liébana, vuelve a prepararse este año para recibir a Papá Noel
en una de las citas familiares más emocionantes de la Navidad cántabra. Será el sábado 20 de
diciembre por la tarde -de 17.30 a 20.30 horas- cuando Papá Noel haga un alto en su ruta para
descansar antes de la gran noche y recibir en persona a todos los niños que quieran entregarle su
carta en mano.
El encanto de este pequeño pueblo de Camaleño, rodeado de naturaleza y tradición, convierte la
visita en un plan perfecto para quienes buscan una escapada navideña diferente. Basta con seguir las
señales desde la plaza para encontrar a Papá Noel y vivir un encuentro entrañable, ya que todos los
padres que quieran pueden rellenar un formulario en este enlace para que el día de la visita el propio
Santa conozca el nombre de cada niño y la experiencia sea aún más especial.
La jornada estará llena de actividades pensadas para disfrutar en familia. Mientras los peques
esperan en la cola, el mago Dacsa irá haciendo trucos para amenizar el momento y se repartirá
chocolate caliente con churros. También participará la Asociación de Recreación Histórica del
Norte, que acudirá caracterizada con vestuario de época para representar en la Obra Pía el ‘Cuento
de Navidad’, de Charles Dickens.
La diversión continuará con la presencia del oso ‘Cacho’, la mascota del Racing, que recorrerá el
pueblo haciéndose fotos con los niños y compartiendo momentos divertidos con las familias. Como
novedad este año, se habilitará un rincón muy especial con los burros de Tete, de Camaleño, para
que los pequeños puedan verlos de cerca, darles de comer y tomarse fotos con ellos.
El salón y el claustro de la Obra Pía acogerán un mercadillo de artesanos y productores lebaniegos.
También se desarrollarán actividades como pintacaras, cuentacuentos y talleres, que completarán
una tarde pensada para disfrutar en familia.
La música correrá a cargo de la Agrupación Coral Sardinero, que ofrecerá un concierto de villancicos. La jornada concluirá a las 20.30 con la entrega de premios del Concurso de Postales del Ayuntamiento de Camaleño, que reunirá los trabajos navideños de los mayores y los más pequeños del valle.
Esta iniciativa es posible gracias a Líderes Impulsa, los vecinos de Espinama y la colaboración del
Ayuntamiento de Camaleño, la Junta Vecinal de Espinama, el Grupo de Acción Local de Liébana, la
Fundación Racing, ALSA y la Fundación Camino Lebaniego, que un año más se suman para hacer
de esta cita una experiencia única para las familias.
