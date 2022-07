“Para que Cantabria avance hace falta trabajo y eficacia y no cuentos”, afirma Buruaga

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado hoy que las instituciones están ‘fracasando estrepitosamente’ en su función de mejorar la vida de los ciudadanos y solucionar sus problemas y ha lamentado el optimismo del presidente de la comunidad, al que Cantabria ‘ya no escucha porque Cantabria ya no le cree’.

“No podemos venir a izar las banderas y decir que todo es de color de rosa cuando se acumulan sobre Cantabria cada vez mas consecuencias de un mal uso de nuestra autonomía”, ha afirmado la dirigente popular después de participar en Puente San Miguel en el acto del Día de las Instituciones de Cantabria.

Según Buruaga, lo que necesita la comunidad autónoma es ‘optimismo de verdad’, el del trabajo y la eficacia; el de los resultados y las soluciones, porque así es como se avanza y se ayuda a los ciudadanos a salir adelante y ‘no contando cuentos y vendiendo motos, como ha venido a hacer el presidente hoy’.

La presidenta ha defendido que los cántabros necesitan mas que nunca que las instituciones funcionen y que haya una buena gestión, pero lamentablemente ‘están fallando y por eso hay un sentimiento generalizado de que no se puede continuar por este camino ni con este Gobierno, ni en Cantabria, ni en España’.

Según Buruaga, los españoles soportan un Gobierno ‘en crisis permanente’, que tiene como única ideología ‘resistir a toda costa’, que ha convertido España en el escenario de una ‘lucha de egos’ y que no tiene un proyecto para este país y mucho menos para Cantabria, de la que se ha ‘desentendido completamente’.

Y en Cantabria, ha añadido, ‘padecemos un Gobierno sin rumbo, sin dirección política y sin proyecto que, además, no ofrece ni soluciones ni resultados; y que ha dado la espalda a las familias que no llegan ni a medio mes y a las empresas que no pueden asumir unos costes de producción insoportables’.