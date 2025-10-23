  • 23 de octubre de 2025
Foto: TELECINCO – Petróleo, fútbol y «fontaneros»: el caso Leire Díez se complica con nuevos protagonistas

Petróleo, fútbol y «fontaneros»: el caso Leire Díez se complica con nuevos protagonistas

Ana Rosa Quintana, en Telecinco, entrevista en exclusiva al empresario Joaquín Parra, «personaje clave de la fontanería del PSOE», que afirma que «Leire Díez me intentó comprar»

El rocambolesco caso de la presunta fontanera del PSOE Leire Díez, que desarrolló su carrera durante muchos años al abrigo del PSOE de Cantabria, da una nueva vuelta de tuerca con el testimonio de otro participante de la presunta trama.

Se trata de Joaquín Parra, empresario andaluz y expresidente del Club Deportivo Badajoz, que ha sido entrevistado este jueves en el programa de Ana Rosa Quintana, emitido por TELECINCO.

Parra estuvo en prisión provisional bajo la acusación de un fraude millonario de IVA en la trama de hidrocarburos, en la que los investigadores policiales consideran presunto líder a Víctor de Aldama, a su vez presidente de otro club de fútbol, en este caso el Zamora.

Parra ha asegurado que la presunta «fontanera» del PSOE «me intentó comprar» con el ofrecimiento de favores judiciales en su causa. Joaquín Parra afirma que conoció a Leire Díez a través de Javier Pérez Dolset y porque Parra «buscaba cómo solucionar el tema. Un día Dolset me dice que alguien quiere hablar conmigo, y es cuando me presenta a Leire Díez. Me dicen que me van a ayudar”.

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

