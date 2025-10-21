  • 21 de octubre de 2025
Pillado en el Ferry con un centenar de anabolizantes y vigorizantes

La Guardia Civil denunció a este hombre que llegó al Puerto de Santander viajando en un Ferry desde el Reino Unido y carecía de la receta médica de las sustancias intervenidas

21 octubre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria, en el Puerto de Santander, ha denunciado a un varón de 42 años, que llegó a España en un Ferry procedente del Reino Unido, al encontrarle en su poder unas 100 dosis de diferentes fármacos, sin contar con la prescripción médica.

Los fármacos intervenidos pertenecen a las familias de anabolizantes y esteroides que pueden ser utilizados por vías no médicas para mejorar el rendimiento deportivo. También se encontraron otros fármacos utilizados como vigorizantes para la disfunción eréctil.

Los agentes de la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil en el Puerto de Santander, dentro de los servicios que realizan de vigilancia, resguardo fiscal y seguridad, en el presente mes y durante el desembarco de uno de los Ferry procedentes del Reino Unido, inspeccionaron el interior de uno de los vehículos, localizando los citados medicamentos, dentro del equipaje de mano.

La persona que los llevaba no pudo justificar ante los efectivos de la Guardia Civil su legítima procedencia y prescripción médica.

Finalmente, por estos hechos, los agentes consideraron que incumplía los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en el Real Decreto Legislativo que regula la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, denunciando a la mencionada persona portadora de los mismos, e interviniendo los fármacos.

David Laguillo
David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español.

