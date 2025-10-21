  • 21 de octubre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. Vecinos de San…

Vecinos de San Román de La Llanilla se movilizaron para reclamar una biblioteca pública

.
Digiqole Ad

Los vecinos y vecinas de San Román se concentraron el domingo en torno a la antigua biblioteca del barrio para realizar una lectura silenciosa colectiva y, simbólicamente, ofrecerle un abrazo. Con este gesto pacífico y reivindicativo quieren llamar la atención sobre la falta de espacios culturales en la zona.

La acción se suma a las 1.400 firmas ya registradas ante el Ayuntamiento, y según los organizadores, constituye solo el inicio de una serie de movilizaciones que continuarán hasta que San Román cuente con una biblioteca pública acorde al crecimiento demográfico del barrio.

“San Román no deja de crecer en número de habitantes, pero nuestros servicios culturales no crecen con nosotros”, señalan los portavoces vecinales. “No pedimos un lujo, pedimos un derecho”.

Los vecinos instan al consistorio a escuchar esta demanda colectiva y a incluir la creación de una biblioteca pública en la planificación municipal de equipamientos.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Cantabria recibe 65 nuevos agentes de la Guardia CivilCantabria recibe 65 nuevos agentes de la Guardia Civil Santander adquiere un nuevo radar móvil

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.