Vecinos de San Román de La Llanilla se movilizaron para reclamar una biblioteca pública

Los vecinos y vecinas de San Román se concentraron el domingo en torno a la antigua biblioteca del barrio para realizar una lectura silenciosa colectiva y, simbólicamente, ofrecerle un abrazo. Con este gesto pacífico y reivindicativo quieren llamar la atención sobre la falta de espacios culturales en la zona.

La acción se suma a las 1.400 firmas ya registradas ante el Ayuntamiento, y según los organizadores, constituye solo el inicio de una serie de movilizaciones que continuarán hasta que San Román cuente con una biblioteca pública acorde al crecimiento demográfico del barrio.

“San Román no deja de crecer en número de habitantes, pero nuestros servicios culturales no crecen con nosotros”, señalan los portavoces vecinales. “No pedimos un lujo, pedimos un derecho”.

Los vecinos instan al consistorio a escuchar esta demanda colectiva y a incluir la creación de una biblioteca pública en la planificación municipal de equipamientos.