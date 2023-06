Buruaga gobernará en solitario y Revilla recuerda que el PRC es un partido «honorable» y su Gobierno se ha personado en el caso del funcionario de carreteras

Foto de Nacho Cubero /PP –

PP y PRC firman el acuerdo de investidura

María José Sáenz de Buruaga y Miguel Ángel Revilla han firmado este viernes el pacto que permitirá al PP gobernar en solitario al conseguir así la abstención del PRC.

Además, el simbolismo del acto también supone el fin de la ‘era Revilla’. El PRC, en palabras del propio Revilla, pretendía evitar que el PP pactase con VOX, algo que Revilla consideraba una «línea roja».

Buruaga, por su parte, subraya que el PRC no pide nada a cambio. “No nos piden cargos, no impone nada, no nos ata a nada y no implica renuncias de ningún tipo”.

La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha firmado hoy un acuerdo puntual con el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, que permitirá su investidura como presidenta de Cantabria y la formación de un Gobierno en solitario del Partido Popular.

El acuerdo puntual de investidura, aprobado anoche por unanimidad del Comité Ejecutivo, supone que el PRC se abstendrá en la votación sin pedir nada a cambio. «No nos piden cargos, no impone nada, no nos ata a nada y no implica renuncias de ningún tipo», ha resumido la presidenta después de firmar en el Parlamento el acuerdo con Miguel Ángel Revilla, al que ha aplaudido su responsabilidad.

Según ha explicado Buruaga, se trata de un acuerdo que permite cumplir lo que, con claridad y coherencia, ha defendido durante toda la campaña electoral y lo que los cántabros han avalado con sus votos en las urnas.

Se basa en la continuidad de proyectos que están recogidos en el programa electoral y que no condiciona en absoluto el programa de Gobierno, no implica ninguna cesión ni supone un sobreesfuerzo, puesto que todo ello forma parte ya del contrato del PP con los cántabros.

“No es más que puro sentido común”, ha dicho y ha hecho hincapié en que va a ejecutar hasta la última coma del programa electoral y cumplir uno tras otro los compromisos porque eso es lo que los cántabros piden y necesitan.

El documento incluye proyectos estratégicos en tramitación impulsados por el Gobierno regional, como La Pasiega, el Mupac, la protonterapia o los proyectos financiados por fondos europeos; proyectos pendientes en los municipios y proyectos de infraestructuras que dependen del Gobierno de España.

El documento también recoge las conexiones ferroviarias con La Meseta y con Bilbao, la modernización de las cercanías y la mejora de la capacidad de la red de autovías y carreteras.

Buruaga insiste que el acuerdo recoge que el Gobierno tendrá una presidenta y unos consejeros del Partido Popular y ha explicado que el acuerdo ‘no ata a su partido a nada ni le amarra a nadie y permite poner en marcha el cambio de Gobierno que los ciudadanos han decidido en las urnas’.

La presidenta del PP también ha explicado que con el pacto firmado «no se amparan silencios ni se protegen conductas sospechosas y no incluye ninguna renuncia a controlar el cumplimiento de la legalidad, ni la más mínima cesión a la observancia de principios irrenunciables, como el buen gobierno, la trasparencia y la honestidad en la gestión pública.

«No se ha pedido, ni ha estado sobre la mesa, ni el Partido Popular lo aceptaría jamás», ha apostillado.

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha insistido en el objetivo de que el acuerdo de investidura era evitar la entrada de Vox en el Gobierno de Cantabria y garantizar la continuidad de los proyectos “transformadores” de la Comunidad Autónoma puestos en marcha por el Ejecutivo presidido por el líder regionalista.

“Este acuerdo de investidura es para permitir que el Partido Popular, que ha tenido un gran éxito electoral, pueda gobernar sin ataduras de ningún tipo” y “permitir que gobierne la lista más votada”, ha sostenido Revilla, quien ha avanzado que los regionalistas apoyarán a lo largo de la legislatura “aquellas cosas que sean sensatas” y que los Presupuestos de Cantabria “habrá que negociarlos”.

Revilla y Buruaga han firmado en el Parlamento de Cantabria después de que las directivas de las dos formaciones dieran su visto bueno ayer. Un documento que, además de recoger, que “ningún partido anti-autonomista forme parte de los órganos de gobierno de la Comunidad Autónoma” incluye el mantenimiento de los proyectos puestos en marcha durante la anterior legislatura, “continuando e impulsando su tramitación, gestión y ejecución”.

En este sentido, el líder regionalista ha calificado de “transformadores” y “prioritarios” el desarrollo del Centro Logístico e Industrial del Llano de La Pasiega, la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac), la implantación de la tecnología de protonterapia en Valdecilla y la dotación de contenidos museísticos para el Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo; o que se continúe con los proyectos con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “ya comprometidos” por el Gobierno de Cantabria y que cuentan con un programa presupuestario independiente para su ejecución hasta 2026, y con los puestos en marcha con los fondos React-Eu.

Otro de los puntos del acuerdo hace referencia a los municipios “fundamentales para el desarrollo equilibrado” de Cantabria, por lo que se considera “imprescindible el compromiso del Gobierno para mantener e impulsar los proyectos pendientes, el cronograma de las inversiones y la continuidad del Fondo de Cooperación Municipal”, blindado por Ley por el Ejecutivo saliente, “así como los incentivos y ventajas aplicados a los municipios en riesgo de despoblación”.

En cuanto a las inversiones “defendidas” por el Gobierno de Miguel Ángel Revilla ante el Gobierno de España, el nuevo Ejecutivo deberá tenerlas como “una prioridad”, especialmente, la conexión ferroviaria con la Meseta y Bilbao, la renovación de la red de cercanías y las mejoras planteadas en la red de autovías y carreteras dependientes de la Administración central. “Es por tanto fundamental mantener e incrementar las reivindicaciones ante el Estado para que cumpla los compromisos adquiridos con esta tierra”, apunta el acuerdo.

Por último, la salida del lobo del LESPRE y la apertura de “una etapa de diálogo” en el Parlamento “para el cumplimiento de estos y otros objetivos en beneficio” de Cantabria son los seis puntos que conforman el acuerdo de investidura suscrito hoy entre PRC y PP.

Para el líder regionalista, se trata de un acuerdo “coherente” con lo sostenido por su partido durante la campaña electoral en la que dijo cuál era su línea roja: Vox, así como durante toda la trayectoria del PRC.

Al hilo, ha recordado que el partido en 1987, “una prueba de fuego”, ya dijo que no pactaría con el líder de entonces del PP, que supuso un contratiempo para el PRC que comenzó a remontar en 1995. A partir de entonces, en las siguientes convocatorias, como en 2011 no pusieron “ningún veto”, pero sí en 2015, al PP, y en 2023, porque Vox defiende política “incompatibles” con los regionalistas “y hay que decirlo”.

Por ello, ha insistido en que el acuerdo firmado hoy “es coherente para nosotros e inédito seguramente en España”, porque el PRC “da la posibilidad de gobernar en solitario a un partido con el cumplimiento de unos mínimos que consideramos imprescindibles”.

Comisiones de investigación

Así, ha reiterado que el PRC “en ningún momento” ha puesto encima de la mesa que “no haya comisiones de investigación”, recordando que, en 2011, se apoyó comisiones de investigación en la Cámara cántabra que terminaron en los tribunales “y demostraron que estamos absolutamente limpios”.

En este sentido, ha denunciado la campaña impulsada por “el partido que se siente perjudicado” por el acuerdo a través de medios “marginales” y redes sociales basada en “falacias” y “maledicencias”. “Absolutamente falso que el PRC imponía que no hubiera comisiones de investigación. No tenemos nada que ocultar, estamos abiertos a que se haga cualquier tipo de investigación”, ha remachado.

“El PRC, si tiene algo como seña de identidad, es la honradez en la actuación pública. Jamás en 40 años, tenemos ningún alto cargo o cargo del partido condenado por corrupción. Jamás en la vida hemos metido la mano en nada público. Estoy abierto a todo tipo de investigaciones

El PRC es «un partido honorable y tiene como medalla que no tiene a ningún condenado en 40 años”, ha subrayado.

Por último, ha augurado que la campaña continuará, pero lo ha querido “aclarar” y ha recordado que el Gobierno de Cantabria presidido por él se ha personado en el caso del funcionario de carreteras. “Que quede claro, no hay ninguna condición en ese aspecto”, ha concluido.