Quiñones confía en que Martínez mantendrá el “empeño, esfuerzo y tesón” de Moreno al frente de la Jefatura Superior de Policía

“He dado la bienvenida a Carmen, que a partir del sábado será la nueva jefa superior de Policía, y me he puesto a su disposición”, ha indicado Quiñones al término de la reunión que ha mantenido en la Delegación del Gobierno con el jefe superior de Policía de Cantabria, Héctor Moreno, y con su sucesora en el cargo, la comisaria principal Carmen Martínez.

