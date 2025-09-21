Reino Unido, Australia y Canadá reconocen al Estado de Palestina

Portugal lo hará también, ya desde Nueva York donde se celebra la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas

Netanyahu avanza que luchará en la ONU contra la «propaganda falsa» y la ola de reconocimiento internacional al Estado palestino

A solo dos días de la celebración de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas Reino Unido, Australia y Canadá han anunciado el reconocimiento del Estado de Palestina, y este mismo domingo por la noche lo hará Portugal, ya desde Nueva York.

El primer ministro británico, Keir Starmer, en una declaración institucional, ha afirmado que esto «no es una recompensa a Hamás», ya que Starmer afirma que la organización terrorista «no tiene cabida en una futura gobernanza palestina».

El primer ministro canadiense, Mark Carney, ofrece su colaboración para «construir un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel», aunque «no legitima ni respalda el terrorismo«, ni compromete en modo alguno «el apoyo inquebrantable de Canadá al Estado de Israel, a su pueblo y a su seguridad, una seguridad que solo podrá garantizarse cuando se alcance una solución global de dos Estados».

Desde Australia Anthony Albanese, en su declaración reconoce el Estado de Palestina como «parte de un esfuerzo por reactivar el impulso para una solución de dos Estados que comience con un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes retenidos allí», y desde Australia se insiste en que Hamás «no debe tener ningún papel en Palestina».

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha reaccionado a estos reconocimientos y asegura que luchará contra la «propaganda falsa» y la ola de reconocimientos internacionales al Estado palestino, porque pone en riesgo la existencia misma de Israel y supone «una recompensa absurda al terrorismo» de Hamás.