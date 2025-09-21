  • 21 de septiembre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. CANTABRIA RADIO vuelve…

A las 16.12 de este domingo 21 de septiembre, Telefónica impide «ilegalmente» el acceso a la radio cántabra según se puede ver en la captura donde se corta la conexión – CANTABRIA RADIO vuelve a estar bloqueada por culpa de LALIGA y las operadoras

CANTABRIA RADIO vuelve a estar bloqueada por culpa de LALIGA y las operadoras

.
Digiqole Ad

Miles de lectores y oyentes no pueden acceder al Medio de Comunicación cántabro por los bloqueos masivos e indiscriminados que «incumplen» una Sentencia que no permite afectar «a terceros» legítimos en la lucha contra la piratería del fútbol

A las 16.12 de este domingo 21 de septiembre, Telefónica impide "ilegalmente" el acceso a la radio cántabra según se puede ver en la captura donde se corta la conexión - CANTABRIA RADIO vuelve a estar bloqueada por culpa de LALIGA y las operadoras
A las 16.12 de este domingo 21 de septiembre, Telefónica impide «ilegalmente» el acceso a la radio cántabra según se puede ver en la captura donde se corta la conexión – CANTABRIA RADIO vuelve a estar bloqueada por culpa de LALIGA y las operadoras

Este domingo LALIGA y las operadoras telefónicas españolas vuelven a saltarse a la torera la Sentencia que, sin afectar «a terceros», permitía realizar bloqueos para, presuntamente, defender el gran negocio del fútbol y evitar las retransmisiones pirata mediante plataformas IPTV y otros artilugios tecnológicos.

Así, las telefónicas vuelven a bloquear rangos enteros de direcciones de Internet Protocol (IP) con lo que miles de páginas web legítimas y sin vinculación alguna con la piratería están totalmente inaccesibles durante los tiempos de los partidos de fútbol de LALIGA.

Desde hace meses, estos bloqueos masivos han afectado a páginas web legítimas de todo tipo, desde Medios de Comunicación como CANTABRIA RADIO y CANTABRIA DIARIO, hasta X (antes Twitter), Steam, e incluso la Real Academia Española (RAE). CANTABRIA RADIO vuelve a estar inaccesible este domingo 21 de septiembre a las 16,12 horas, y no hay ningún problema en nuestro servidor.

En fechas recientes otra víctima inocente ha sido el Colegio Oficial de Psicología de Catalunya, cuya web copc.cat también está completamente bloqueada en este mismo momento de escribir esta noticia.

Varias de las empresas telefónicas del país efectúan los bloqueos en forma de «time out» total, de manera que las páginas no llegan a cargar nunca, pero la operadora DIGI ‘mezcla y confunde, a mala fe’, las operaciones de webs legítimas como CANTABRIA RADIO con un cartel en el que se alude a webs ‘prácticas ilegales’ que difunden contenidos protegidos del fútbol.

Es rotundamente falso que CANTABRIA RADIO, ESTORRELAVEGA, CANTABRIA DIARIO o ningún otro Medio de Comunicación de nuestro grupo tenga vinculación alguna con la piratería u otras «prácticas ilegales».

CANTABRIA RADIO está documentando minuciosamente los bloqueos y los miles de lectores y oyentes afectados, con el apoyo de diferentes especialistas tecnológicos forenses, de cara a posibles futuras acciones en la reclamación y defensa de sus pérdidas patrimoniales y daños reputacionales.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

El genocidio en Gaza debe parar e Israel debe ser repudiada por todos los organismos internacionales - (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIOLa ONU rotunda: «Israel ha cometido genocidio en la Franja de Gaza» Desarticulado un grupo criminal que estafó 950.000 euros mediante el método del falso distribuidor de combustible Dos detenidos en Santander y Torrelavega por amenazar con armas blancas a sus vecinos
Tags:

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.