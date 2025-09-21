Miles de lectores y oyentes no pueden acceder al Medio de Comunicación cántabro por los bloqueos masivos e indiscriminados que «incumplen» una Sentencia que no permite afectar «a terceros» legítimos en la lucha contra la piratería del fútbol

A las 16.12 de este domingo 21 de septiembre, Telefónica impide «ilegalmente» el acceso a la radio cántabra según se puede ver en la captura donde se corta la conexión – CANTABRIA RADIO vuelve a estar bloqueada por culpa de LALIGA y las operadoras

Este domingo LALIGA y las operadoras telefónicas españolas vuelven a saltarse a la torera la Sentencia que, sin afectar «a terceros», permitía realizar bloqueos para, presuntamente, defender el gran negocio del fútbol y evitar las retransmisiones pirata mediante plataformas IPTV y otros artilugios tecnológicos.

Así, las telefónicas vuelven a bloquear rangos enteros de direcciones de Internet Protocol (IP) con lo que miles de páginas web legítimas y sin vinculación alguna con la piratería están totalmente inaccesibles durante los tiempos de los partidos de fútbol de LALIGA.

Desde hace meses, estos bloqueos masivos han afectado a páginas web legítimas de todo tipo, desde Medios de Comunicación como CANTABRIA RADIO y CANTABRIA DIARIO, hasta X (antes Twitter), Steam, e incluso la Real Academia Española (RAE). CANTABRIA RADIO vuelve a estar inaccesible este domingo 21 de septiembre a las 16,12 horas, y no hay ningún problema en nuestro servidor.

En fechas recientes otra víctima inocente ha sido el Colegio Oficial de Psicología de Catalunya, cuya web copc.cat también está completamente bloqueada en este mismo momento de escribir esta noticia.

Varias de las empresas telefónicas del país efectúan los bloqueos en forma de «time out» total, de manera que las páginas no llegan a cargar nunca, pero la operadora DIGI ‘mezcla y confunde, a mala fe’, las operaciones de webs legítimas como CANTABRIA RADIO con un cartel en el que se alude a webs ‘prácticas ilegales’ que difunden contenidos protegidos del fútbol.

Es rotundamente falso que CANTABRIA RADIO, ESTORRELAVEGA, CANTABRIA DIARIO o ningún otro Medio de Comunicación de nuestro grupo tenga vinculación alguna con la piratería u otras «prácticas ilegales».

CANTABRIA RADIO está documentando minuciosamente los bloqueos y los miles de lectores y oyentes afectados, con el apoyo de diferentes especialistas tecnológicos forenses, de cara a posibles futuras acciones en la reclamación y defensa de sus pérdidas patrimoniales y daños reputacionales.