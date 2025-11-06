Santander activa el dispositivo preventivo por aviso naranja en la costa

El litoral santanderino estará en riesgo importante por fenómenos costeros entre las 15.00 y las 21.00 horas

El protocolo de seguridad se mantendrá o prolongará en función de la evolución de las condiciones meteorológicas

Eduardo Castillo hace un llamamiento a la prudencia y responsabilidad de los ciudadanos para que eviten acercarse a zonas expuesta al oleaje

El Ayuntamiento de Santander activará este jueves el dispositivo preventivo por temporal marítimo, a la vista de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Como explica el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, AEMET ha activado el aviso de nivel naranja (riesgo importante) por fenómenos costeros en el litoral.

El responsable municipal ha detallado que la previsión -entre las 15.00 y las 21.00 horas- es de olas de 5 a 6 metros, con viento del oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) -temporalmente de 62 a 74 km/h (fuerza 8), mar adentro-.

Teniendo en cuenta la pleamar, que será entorno a las 16.45 horas con coeficiente 98, y siguiendo los protocolos establecidos, el Ayuntamiento desplegará el dispositivo preventivo, que comprende el cierre al tráfico y a peatones de la avenida Manuel García Lago, permitiendo únicamente el acceso a residentes y clientes del hotel. Igualmente, se cerrará el minizoo de La Magdalena.

Castillo ha hecho un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad de los ciudadanos, a los que recomienda seguir las indicaciones de los servicios de emergencias, para que eviten acercarse a zonas expuesta al oleaje.

Además, ha asegurado que el dispositivo municipal podrá variar o prolongarse en función de la evolución del temporal y ha agradecido la labor de los cuerpos de protección ciudadana.