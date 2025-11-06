  • 6 de noviembre de 2025
  1. Home
  2. Santander
  3. Santander activa el…

Santander activa el dispositivo preventivo por aviso naranja en la costa

.
Digiqole Ad

El litoral santanderino estará en riesgo importante por fenómenos costeros entre las 15.00 y las 21.00 horas

El protocolo de seguridad se mantendrá o prolongará en función de la evolución de las condiciones meteorológicas

Eduardo Castillo hace un llamamiento a la prudencia y responsabilidad de los ciudadanos para que eviten acercarse a zonas expuesta al oleaje

El Ayuntamiento de Santander activará este jueves el dispositivo preventivo por temporal marítimo, a la vista de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Como explica el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, AEMET ha activado el aviso de nivel naranja (riesgo importante) por fenómenos costeros en el litoral.

El responsable municipal ha detallado que la previsión -entre las 15.00 y las 21.00 horas- es de olas de 5 a 6 metros, con viento del oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) -temporalmente de 62 a 74 km/h (fuerza 8), mar adentro-.

Teniendo en cuenta la pleamar, que será entorno a las 16.45 horas con coeficiente 98, y siguiendo los protocolos establecidos, el Ayuntamiento desplegará el dispositivo preventivo, que comprende el cierre al tráfico y a peatones de la avenida Manuel García Lago, permitiendo únicamente el acceso a residentes y clientes del hotel. Igualmente, se cerrará el minizoo de La Magdalena.

Castillo ha hecho un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad de los ciudadanos, a los que recomienda seguir las indicaciones de los servicios de emergencias, para que eviten acercarse a zonas expuesta al oleaje.

Además, ha asegurado que el dispositivo municipal podrá variar o prolongarse en función de la evolución del temporal y ha agradecido la labor de los cuerpos de protección ciudadana.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Santander reivindica la importancia del Palacio de La Magdalena Santander forma a 30 personas en atención domiciliaria y en instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes Santander pondrá en marcha una nueva edición del Aula Básica de Formación en Cooperación

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.