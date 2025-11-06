Detenido el responsable del «criptochiringuito» que financió en negro a Alvise Pérez

Romillo entregó a Pérez 100.000 euros en metálico

Luis «Alvise» Pérez durante su comparecencia tras las Elecciones Europeas de 2024

Álvaro Romillo, alias «CryptoSpain», el responsable del «criptochiringuito» que financió en negro al eurodiputado Alvise Pérez, ha sido detenido este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) tras encontrar una cuenta con 29 millones de euros en Singapur, presuntamente nutrida con el dinero de los inversores del Madeira Invest Club.

Romillo, acusado de una supuesta estafa con criptomonedas que ha afectado a miles de personas, ha sido detenido por orden del juez José Luis Calama para “asegurar su comparecencia” en la declaración prevista para este viernes en la Audiencia Nacional.

Dos informes del Grupo de la UCO de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria apuntan a la existencia de “sólidos indicios” de que el empresario “movido por un ánimo de enriquecimiento ilícito, desarrolló un negocio fraudulento de captación masiva de fondos que eran desviados a su propio patrimonio personal”.

Romillo confesó haber pagado 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez, lo que llevó a la apertura de una causa contra el eurodiputado por presunta financiación ilegal de su partido Se Acabó la Fiesta (SALF).