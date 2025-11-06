  • 6 de noviembre de 2025
  1. Home
  2. Nacional
  3. Detenido el responsable…

Luis «Alvise» Pérez durante su comparecencia tras las Elecciones Europeas de 2024

Detenido el responsable del «criptochiringuito» que financió en negro a Alvise Pérez

.
Digiqole Ad

Romillo entregó a Pérez 100.000 euros en metálico

Luis "Alvise" Pérez durante su comparecencia tras las Elecciones Europeas de 2024
Luis «Alvise» Pérez durante su comparecencia tras las Elecciones Europeas de 2024

Álvaro Romillo, alias «CryptoSpain», el responsable del «criptochiringuito» que financió en negro al eurodiputado Alvise Pérez, ha sido detenido este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) tras encontrar una cuenta con 29 millones de euros en Singapur, presuntamente nutrida con el dinero de los inversores del Madeira Invest Club.

Romillo, acusado de una supuesta estafa con criptomonedas que ha afectado a miles de personas, ha sido detenido por orden del juez José Luis Calama para “asegurar su comparecencia” en la declaración prevista para este viernes en la Audiencia Nacional.

Dos informes del Grupo de la UCO de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria apuntan a la existencia de “sólidos indicios” de que el empresario “movido por un ánimo de enriquecimiento ilícito, desarrolló un negocio fraudulento de captación masiva de fondos que eran desviados a su propio patrimonio personal”.

Romillo confesó haber pagado 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez, lo que llevó a la apertura de una causa contra el eurodiputado por presunta financiación ilegal de su partido Se Acabó la Fiesta (SALF).

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

.

Tags:

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.