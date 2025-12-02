  • 2 de diciembre de 2025
Temporal en Cantabria – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

Santander activa esta tarde el dispositivo preventivo por aviso naranja en el litoral

AEMET avisa de riesgo importante por fenómenos costeros desde las 20.00 horas por mar combinada del Noroeste y olas de 5 a 6 metros


Temporal en Cantabria – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

Eduardo Castillo hace un llamamiento a la prudencia y responsabilidad de los ciudadanos para que eviten acercarse a zonas expuesta al oleaje

2, diciembre, 25.

El Ayuntamiento de Santander activará este martes el dispositivo preventivo por temporal marítimo, a la vista de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Como explica el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, AEMET prevé desde esta tarde aviso de nivel naranja (riesgo importante) por fenómenos costeros en el litoral.

El responsable municipal ha detallado que la previsión -a partir de las 20.00 horas y hasta las 20.00 horas de mañana- es de mar combinada con olas de 5 a 6 metros.

Teniendo en cuenta las pleamares, a las 02.00 y a las 15.00 horas (con coeficiente en torno a 90-95), y siguiendo los protocolos establecidos, el Ayuntamiento desplegará el dispositivo preventivo habitual, que comprende el cierre al tráfico y a peatones de la avenida Manuel García Lago, permitiendo únicamente el acceso a residentes y clientes del hotel. Igualmente, se cerrará el minizoo de La Magdalena.

Castillo ha hecho un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad de los ciudadanos, a los que recomienda seguir las indicaciones de los servicios de emergencias, para que eviten acercarse a zonas expuesta al oleaje.

Además, ha asegurado que el dispositivo municipal podrá variar o prolongarse en función de la evolución del temporal y ha agradecido la labor de los cuerpos de protección ciudadana.

