CCOO lamenta que el paro vuelva a subir por cuarto mes consecutivo

El sindicato ha alertado de que el desempleo se ha incrementado un 0,32%, 88 personas más, mientras que a nivel estatal se ha reducido en un 0,77%

Laura Lombilla: “El empleo que se cree debería tener mayor estabilidad y visos de futuro para que las personas trabajadoras mantengan su trabajo todos los meses sin la incertidumbre de entrar y salir del paro”

Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO), tras conocer los datos de desempleo del mes de noviembre, ha lamentado que el paro haya vuelto a subir en la región por cuarto mes consecutivo en contraposición con lo que ocurre a nivel estatal, donde este mes ha descendido. Así, mientras en Cantabria hay 27.919 personas desempleadas, 88 más que en octubre (un 0,32%), la cuarta comunidad donde más se han incrementado las cifras, en España, de media, la tendencia mensual es a la baja, con un 0,77% menos de personas paradas.

El sindicato ha mostrado su preocupación porque el 89,77% de las nuevas personas desempleadas tienen más de 45 años (79), suponiendo ya el 58,69% del desempleo en nuestra Comunidad Autónoma.

“En los meses donde tradicionalmente sube el paro, la franja de edad de las personas de más de 45 años es la que sale peor parada. Por eso, el plan de empleabilidad para personas mayores que hemos presentado hace algunas semanas es un incentivo cuyo objetivo es dinamizar el empleo en este grupo de edad”, ha señalado Laura Lombilla, secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria.

Además, también hay que advertir del incremento que ha experimentado el desempleo en el sector servicios, donde se han contabilizado 119 personas desempleadas más, poniendo de manifiesto, una vez más, la excesiva dependencia que sigue teniendo este sector en el mercado laboral cántabro.

No obstante, si se busca un dato positivo, hay que mirar a la industria, que ha revertido la tendencia de los últimos meses y en noviembre el paro en este sector se ha reducido en 21 personas.

Del mismo modo, la afiliación a la Seguridad Social a último día de mes continúa con sus buenas cifras. Nunca antes en un mes de noviembre hubo tantas personas afiliadas, un total de 236.562, 1.282 más que en el mes de octubre.

“Está claro que nuestro mercado de trabajo no está cimentado sobre unas bases sólidas. La evolución que observamos cada mes refleja que el modelo productivo actual no es el mejor porque a la vista está que depende en exceso de factores estacionales como el turismo o las campañas concretas vinculadas al comercio. Ahí es donde hay que hacer hincapié y buscar otras fórmulas que acaben con la precariedad y den estabilidad a las personas trabajadoras”, ha dicho Lombilla.

Para la secretaria de Empleo, “el empleo que se cree no tiene que tener sólo carácter estacional sino que debería tener mayor proyección, estabilidad y futuro para que las personas trabajadoras mantengan su trabajo todos los meses sin la incertidumbre de entrar y salir del paro”.

De hecho, el sindicato ha señalado que si atendemos a la contratación, vemos que se han firmado 11.962 contratos menos en noviembre, 3.051 menos que en octubre, un 20,32% menos. De ellos, 3.417 han sido indefinidos (28,57%) frente a los 8.545 temporales (un 71,43%).