Santander adquiere un nuevo radar móvil

Eduardo Castillo afirma que se busca ‘dotar a la Policía Local de mejores medios para perseguir las conductas que ponen en riesgo al resto de usuarios de las vías y peatones

El Ayuntamiento de Santander ha adquirido un nuevo cinemómetro láser compacto (radar) para la Policía Local ‘con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la protección de los ciudadanos en las calles de nuestra ciudad’, asegura el consistorio.

El dispositivo, de reducido tamaño y gran versatilidad, permite controlar los excesos de velocidad, especialmente en aquellas vías o tramos donde resulta imposible la instalación de radares convencionales, y se utilizará en puntos de mayor peligrosidad. Puede instalarse en el interior de un vehículo, sobre un trípode o anclado a elementos fijos como quitamiedos.

El nuevo radar móvil es capaz de detectar infracciones a una distancia de hasta 1.200 metros, en ambos sentidos de circulación, y controlar el flujo de vehículos hasta en seis carriles simultáneamente. La resolución de su cámara permite tomar fotografías con total nitidez hasta 150 metros de distancia.

El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, ha subrayado que esta adquisición se enmarca ‘dentro del compromiso municipal de dotar a los agentes de los mejores medios técnicos y materiales para garantizar un servicio eficaz en materia de control, prevención y vigilancia del tráfico’.

El concejal ha destacado que este dispositivo ‘refuerza las acciones que el Ayuntamiento viene desarrollando desde hace años en coordinación con la Policía Local encaminadas a reducir los riesgos de accidentes de tráfico’.

Castillo ha agradecido además el trabajo diario de los agentes en las distintas campañas de control y vigilancia desarrolladas a lo largo del año, centradas en los principales factores de riesgo vial, como el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, la distracción al volante y la no utilización de cinturones de seguridad, sistemas de retención infantil o cascos.

Asimismo, ha recordado que la Policía Local de Santander colabora de forma regular con la Dirección General de Tráfico (DGT) en campañas y operaciones especiales orientadas a la concienciación y la reducción de la siniestralidad.

“Seguimos trabajando en la mejora de la seguridad vial en los barrios de la ciudad y dotando a la Policía Local de las herramientas más avanzadas para proteger a peatones y conductores”, ha concluido Castillo.

