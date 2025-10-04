  • 4 de octubre de 2025
Santander convoca la II edición del Certamen de Fotografía de Ciriego

Esta nueva iniciativa cultural invita a la ciudadanía a mirar este espacio singular con respeto, memoria y sensibilidad artística

El certamen se celebrará entre los días 24 y 31 de octubre, en horario de 08.30 a 17.45 horas, y las inscripciones estarán abiertas del 13 al 20 de octubre a través del correo cjc@cementeriodeciriego.com

El Ayuntamiento de Santander y el Cementerio de Ciriego han presentado la segunda edición del Certamen de Fotografía de Ciriego, una iniciativa que busca invitar a la ciudadanía a mirar este espacio singular con respeto, memoria y sensibilidad artística.

El certamen se celebrará entre los días 24 y 31 de octubre, en horario de 08.30 a 17.45 horas, y las inscripciones estarán abiertas del 13 al 20 de octubre a través del correo electrónico cjc@cementeriodeciriego.com.

Según establecen las bases del concurso, podrán participar todas las personas mayores de 18 años y residentes en España, quedando excluidos los miembros del jurado, empleados y familiares directos de la entidad organizadora.

La temática girará en torno a Ciriego en todos sus ámbitos: arquitectura, jardines y naturaleza, sostenibilidad, entorno de trabajo, entre otros.

Cada participante podrá presentar una obra original e inédita, que no podrá ser alterada electrónicamente ni realizada mediante inteligencia artificial. Únicamente se admitirán correcciones mínimas de color y luminosidad.

El plazo de entrega de las fotografías será del 7 al 14 de noviembre en las oficinas del cementerio o a través del correo electrónico citado anteriormente, hasta el día 14, a las 17.30 horas.

El concurso otorgará tres premios principales: primer premio (400 euros), segundo premio (200 euros) y tercer premio (100 euros) y además se seleccionarán doce obras finalistas, que formarán parte de una exposición colectiva organizada por el Cementerio Jardín de Cantabria y recibirán diploma acreditativo.

El jurado estará compuesto por Manuela Alonso Laza, responsable del Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS), Belén de Benito, fotógrafa; Domingo de la Lastra, artista; y María Bolado, directora del Cementerio de Ciriego, que actuará como secretaria.

El fallo se dará a conocer el 24 de noviembre y será difundido tanto a los premiados como a través de la web y los canales de comunicación de Ciriego.

Las personas que deseen ampliar información o consultar las bases pueden hacer en la web https://www.cementeriodeciriego.es/

