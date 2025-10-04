CANTABRIA RADIO vuelve a estar «ilegalmente» bloqueada por las operadoras a instancias de LALIGA

Se está documentando pericialmente cada bloqueo para efectuar las acciones que correspondan

La captura de pantalla muestra el bloqueo aplicado por Telefónica a nuestra web legítima CANTABRIA RADIO, vulnerando el Artículo 20 de la Constitución Española. La radio está inaccesible en el momento de escribir esta noticia, y lo estará durante varias horas.

Vuelve el fútbol de LALIGA y este sábado 4 de octubre miles de páginas web legítimas dejan de funcionar, en una «torticera» aplicación de una Sentencia que las operadoras telefónicas ejecutan dejando a webs legales de Medios de Comunicación como CANTABRIA RADIO www.cantabriaradio.com inaccesibles durante los partidos. La radio está bloqueada en el momento de escribir esta noticia, y lo estará durante varias horas.

Estos bloqueos podrían ser «ilegales» ya que la Sentencia de diciembre de 2024, a la que LALIGA y las operadoras se agarran para bloquear direcciones de Internet Protocol (IP) de forma masiva, deja clara la no afectación «a terceros» y, pese a que LALIGA niega y «menosprecia» a cualquier persona o empresa que se queja de cualquier perjuicio, está bastante claro que cientos de miles de páginas legítimas se ven duramente afectadas por las órdenes de la empresa privada regida por Javier Tebas.

En el caso de nuestra radio CANTABRIA RADIO los bloqueos se están documentando externamente mediante peritos informáticos expertos, de cara a las posibles reclamaciones y responsabilidades que puedan surgir tanto contra los instigadores de los bloqueos como de los ejecutores. El bloqueo de un Medio de Comunicación vulnera directamente el Artículo 20 de la Constitución Española, entre otros.