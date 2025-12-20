Santander entrega los premios del concurso Música Joven

Noemí Méndez felicita a los ganadores y al conjunto de participantes, y subraya que el certamen se consolida como plataforma de impulso al talento musical emergente

La concejala de Cultura, Juventud y Educación, Noemí Méndez, ha presidido la entrega de premios a los ganadores del concurso Santander Música Joven 2025, un certamen que se ha consolidado como una de las principales plataformas de impulso al talento musical emergente de la ciudad.

El primer premio de esta edición ha recaído en la banda The Haze, mientras que Samuel y los rezagados han obtenido el segundo puesto, tras la fase final celebrada los días 12 y 13 de diciembre en el Centro Cívico Tabacalera, en el marco de la programación de La Noche es Joven.

La concejala ha felicitado a los ganadores y al conjunto de participantes, y ha destacado el alto nivel demostrado por todas las bandas y solistas que han formado parte de esta edición.

“Este concurso confirma el excelente momento creativo que vive la música joven en nuestra ciudad”, ha asegurado.

Méndez ha puesto en valor el certamen por la oportunidad que supone para que los jóvenes músicos puedan mostrar su trabajo en directo, ganar visibilidad y seguir creciendo en su trayectoria profesional, y ha agradecido la implicación del jurado y de las entidades colaboradoras.

Organizado por el Ayuntamiento de Santander junto a BlackBird Producciones, el concurso contó con un jurado compuesto por Cristina Suárez, Pablo Herrería y María del Mar Sánchez Pardo. Todos ellos destacaron el elevado nivel artístico de las seis agrupaciones finalistas: The Haze, Samuel y los rezagados, Heelhook, Marcos Veiga, Bertillo y Lúkaro y Las santas ratujas.

El primer premio, otorgado a The Haze, consiste en una actuación remunerada dentro de la Semana Grande de Santander 2026, en la Plaza Porticada, además de la grabación de un videoclip profesional valorado en 1.000 euros.

Por su parte, Samuel y los rezagados, ganadores del segundo premio, también actuarán de forma remunerada en la Semana Grande, en el mismo escenario.

El concejal de Dinamización Social, Fran Arias, responsable de estos eventos en los que actuarán los premiados, también ha estado presente en el acto y los ha animado a perseverar en su esfuerzo para consolidar su trayectoria en el ámbito de la música.

La concejala de Cultura ha incidido en que, con iniciativas como ésta, “Santander reafirma su compromiso con el talento joven y con la cultura local, facilitando a los artistas espacios para actuar en directo, optar a premios profesionales y formar parte activa de la programación cultural”.

Asimismo, la edil ha animado a los jóvenes músicos a seguir apostando por la creación, la formación y el esfuerzo, “porque desde el Ayuntamiento vamos a seguir apoyando proyectos que fomenten la creatividad y la participación cultural”.

Por su parte, los jóvenes premiados han expresado su agradecimiento al Ayuntamiento de Santander por estos galardones y por el apoyo que realiza a la cultura y a la promoción del talento emergente.