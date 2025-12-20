El TUS modifica horarios los días centrales de la Navidad

El objetivo es favorecer la conciliación de los trabajadores del servicio de transporte urbano de Santander y adecuar horarios a las necesidades de los vecinos en estas fechas

Se adelantan las últimas salidas con motivo de la Nochebuena y Nochevieja, se retrasan las primeras salidas para los días de Navidad y Año Nuevo y habrá horarios especiales en las líneas nocturnas

20, diciembre, 25.

El servicio municipal de transportes urbanos de Santander (TUS) modifica los horarios habituales en los días centrales de la Navidad con el objetivo de facilitar la conciliación de los trabajadores y adecuarlos a las necesidades de los vecinos en estas fechas.

Así lo ha dado a conocer el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, quien ha explicado que se adelantarán las últimas salidas de todas las líneas con motivo de la celebración de la Nochebuena y la Nochevieja, que se producirán en torno a las 21.00 horas.

Además, el día de Navidad, las primeras salidas comenzarán a partir de las 08.30 horas en la mayoría de las líneas, más tarde de lo habitual, y en torno a las 07.30 el día de Año Nuevo.

Como ha recordado el responsable municipal, se trata de una medida que se lleva a cabo todos los años por estas fechas, en los días más señalados de las fiestas.

Además, el TUS ofrecerá horarios especiales en las líneas nocturnas con motivo de la Nochevieja, el 31 de diciembre, con horarios que se extenderán hasta las 07.00 horas.

Adelanto últimas salidas Nochebuena y Nochevieja

De acuerdo con los horarios especiales, en las tardes de Nochebuena y Nochevieja, la Línea Central prestará el último servicio desde Valdecilla a las 20.53 horas, mientras que, en sentido inverso, desde el Sardinero, será a las 21.15 horas.

Por su parte, la Línea 1 realizará la última salida desde el PCTCAN a las 20.47 en Nochebuena y en Nochevieja, y desde la calle J.M González Trevilla a las 21.03; mientras que en la Línea 2 las últimas rutas partirán a las 20.57 horas de Corbán y a las 20.53 desde Consuelo Bergés.

En el caso de la Línea 3, la última salida será a las 21.10 horas desde Ojaiz y 21.10 desde Rectorado; en la Línea 4, el último servicio desde el intercambiador del Sardinero será a las 21.09 horas y desde el Barrio Pesquero a las 20.56; las líneas 5C1 y 5C2 finalizarán con los servicios que partirán a las 21.18 y 21.22 desde Miranda, con final de trayecto en ambos casos en Valdecilla; y el servicio de las líneas 6C1 y 6C2 concluirá con salidas del Complejo Municipal Ruth Beitia a las 21.05 y 20.50 horas.

Por lo que respecta a los autobuses que cubren las rutas 7C1 y 7C2 terminarán la jornada con salidas a las 20.54 y 20.45 horas desde Luis Quintanilla Isasi; la Línea 11 realizará su última ruta a las 20.35 horas desde Valdecilla y a las 21.03 desde Pl. Italia; y la Línea 12 terminará con la salida de las 20.45 horas desde Carrefour hasta San Martín.

En el caso de la Línea 13 los servicios finalizarán a las 20.30 horas desde Lluja y a las 21.00 horas desde Cueto; la 14 tendrá su última salida a las 21.00 desde la plaza de las Estaciones y el último servicio de la 16 saldrá desde la plaza de los Remedios a las 21.00 horas.

En cuanto a la L17, la última salida de la ruta que discurre por la calle La Gloria será desde la Estación de Autobuses a las 21.15 horas y desde Corbán a las 21.10 horas.

Por su parte, en la Línea 18, el recorrido por Corbanera concluirá con las salidas de las 21.05 desde Puertochico y a las 21.00 desde Monte.

La línea 24C1 realizará el último servicio a las 20.45 horas desde PCTCAN con final de trayecto en Carrefour y la 24C2 realizará el último servicio a las 20.50 horas desde PCTCAN con final de trayecto en las Estaciones.

Primeras salidas Navidad y Año Nuevo

El día de Navidad, las primeras salidas de la Línea Central partirán a las 08.53 horas de Valdecilla y a las 09.00 del Sardinero; las de la Línea 1 serán a las 09.04 desde la Glorieta de Adarzo y a las 08.59 horas desde J.M González Trevilla; y a las 08.14 y 07.24 el día de Año Nuevo.

Las del 2, comenzarán a las 09.12 horas desde Consuelo Bergés y a las 09.16 desde Corbán, en Navidad; y a las 07.37 y 07.36, respectivamente, el día de Año Nuevo; los autobuses de la Línea 3 arrancarán a las 09.08 desde Ojaiz y a las 09.17 desde Paseo Pereda, en Navidad; y a las 08.47 y 08.05 en Año Nuevo; mientras que las salidas de la Línea 4 serán a las 09.05 desde el intercambiador del Sardinero y a las 09.15 desde el Barrio Pesquero.

También el 25 de diciembre, la 5C1 se pondrá en servicio a las 09.07 desde el Alto de Miranda y a las 08.56 desde Jose Hierro 10. La 5C2 hará la primera ruta a partir de las 09.02 desde Miranda y a las 09.06 desde Valdecilla; la 6C1 realizará su primera salida a las 09.05 horas desde el Complejo y a las 09.10 desde Correos y la 6C2, a las 08.50 del Complejo y a las 09.10 desde el Ayuntamiento.

El servicio de las rutas 7C1 y 7C2 comenzará a las 08.58 horas y 09.11 horas desde Luis Quintanilla Isasi, y a las 09.16 y 09.33 desde Plaza de Italia; la L11 saldrá a las 09.50 horas desde Valdecilla y a las 09.03 desde Plaza de Italia; y la Línea 12 lo hará a las 09.15 horas desde Carrefour y a las 09.00 desde San Martín, en Navidad; y a las 09.15 y 08.30 el día de Año Nuevo.

La primera salida de la L13 será a las 09.30 desde Lluja y a las 10.00 desde Cueto el día de Navidad, y a las 08.30 y 07.30 en Año Nuevo; la L14, a las 08.50 horas desde la plaza de las Estaciones; y la línea 16 realizará la primera salida a las 09.15 horas desde la plaza de los Remedios ambos días.

La primera salida de la L17 será a las 09.45 desde las Estaciones y a las 10.13 desde Ciriego; y las primeras salidas de la 18 serán a las 09.00 desde Corbanera y a las 09.35 desde Puertochico.

El día de Año Nuevo, los primeros horarios de las líneas serán los mismos que en Navidad para las líneas Central, 4, 5C1, 5C2, 6C1, 6C2, 7C1, 7C2, 11, 14,16, 17 y 18, con ligeros cambios en el resto.

Nocturnos Nochevieja

El Nocturno N1 hará salidas cada hora (a las en punto) y la primera de ellas partirá a las 01.00 horas tanto desde Corbán como desde Grupo Ateca. La última partirá a las 06.50 desde Corbán y a las 07.00 desde Grupo Ateca.

La N2 saldrá del Complejo a las 02.25, 04.25 y 06.25 horas y en sentido contrario, desde Corbán, a las 01.30, 03.30, 05.30 y 07.20 horas.

Por último, el N3 saldrá desde Ojaiz a las 01.00, 02.25, 03.55, 05.25. 06.55 y 08.30 (hasta Francisco Tomás y Valiente). Desde la Plaza de Italia, los autobuses saldrán a las 01.45, 03.15, 04.45, 06.15 y 07.45 horas.

Todos los horarios especiales diseñados para estas fechas están disponibles en la página web del servicio http://www.tusantander.es/red-lineas