Santander incorpora cuatro furgonetas 100% eléctricas a los Talleres Municipales

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de modernización de la flota municipal de vehículos, buscando reducir la huella de carbono y optimizar los recursos

El Ayuntamiento de Santander ha recibido una subvención de 28.000€ correspondiente a la adquisición realizada en julio de 2025 de los cuatro vehículos eléctricos del modelo CITROËN ë-Jumpy Furgón Talla M 75KWh destinados a los Talleres Municipales.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de modernización de la flota de vehículos del Consistorio, buscando reducir la huella de carbono y optimizar los recursos.

La compra de los 4 vehículos ha sido subvencionada a través del Programa MOVES III – 2025 del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), y gestionada por la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria.

La finalidad de esta convocatoria es contribuir a los objetivos de descarbonización del sector transporte, fomentando la electrificación de la movilidad para cumplir con las metas fijadas tanto por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 como por el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica.

