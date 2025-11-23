  • 23 de noviembre de 2025
Santander prepara una gran fiesta con motivo del centenario de la bandera de remo

.

La alcaldesa se reúne con el presidente de la Federación Cántabra y dan inicio a los preparativos de este evento que se celebrará el próximo verano

Gema Igual traslada el compromiso del Consistorio con la promoción del remo, que cuenta con una vinculación histórica con la ciudad

El Ayuntamiento de Santander prepara junto a la Federación Cántabra de Remo una gran fiesta con motivo del centenario de la regata Bandera Ciudad de Santander.

Así lo ha informado la alcaldesa, Gema Igual, tras reunirse con el presidente de la Federación, Victor Canal, para dar inicio a los preparativos de este evento que se celebrará el próximo verano.

Acompañada por la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, Igual ha trasladado el compromiso del Consistorio con la promoción del remo, que cuenta con una vinculación histórica con la ciudad y se ha puesto a disposición de la federación para cualquier ayuda que necesiten.

Tal y como ha recordado, el 25 de agosto de 1970, Santander acogió la primera jornada del Gran Premio Cantabria de Traineras. Desde entonces, la Bandera de Santander se ha celebrado todos los años, con la excepción de 2019 pero tiene una historia que se remonta mucho más atrás de 1970 ya que la regata es tan antigua como la prestigiosa Bandera de la Concha.

Igual y Canal han reconocido la importancia y relevancia de esta regata y han asegurado que la ciudad vivirá el próximo verano una gran fiesta del remo para celebrar este centenario.

“Nos hace especial ilusión iniciar los preparativos para conmemorar el centenario de esta regata, porque son una de nuestras grandes tradiciones deportivas”, ha indicado.

Finalmente, la alcaldesa ha agradecido la “resiliencia y pasión” de quienes han mantenido viva esta tradición marinera de nuestras tradiciones más antiguas.

.

.