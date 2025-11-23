  • 23 de noviembre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. La DGT entrega…

La DGT entrega a la Policía Local de Santander 300 kits para realizar test de drogas a conductores

.

El delegado del Gobierno en Cantabria y el jefe provincial de Tráfico han entregado este material al concejal de Seguridad Ciudadana de la capital cántabra, Eduardo Castillo

Santander, 23 de noviembre de 2025.-

La Jefatura Provincial de Tráfico de Cantabria, dependiente de la Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior, ha entregado a la Policía Local de Santander 300 kits para realizar test de drogas a conductores.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y el jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, han entregado el material al concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santander, Eduardo Castillo, y el jefe de la Policía Local, Víctor Sánchez, y el jefe de Atestados, Javier Portilla.

Casares ha destacado que estos 300 kit de prueba de drogas refuerzan las labores en detección de sustancias por parte de la Policía Local, que en 2024 realizó más de 800 pruebas, con 440 positivos. “El esfuerzo compartido y la colaboración entre administraciones es la mejor forma de reforzar la seguridad vial y la prevención”, ha señalado.

Esta entrega de kits se enmarca en los acuerdos de colaboración que mantiene la DGT con los ayuntamientos en los que hay policías locales, a los que aporta equipos y material para conseguir mayor efectividad y garantizar la seguridad vial, como vehículos, etilómetros y radares.

Los kits facilitan la posibilidad de detectar y respaldar un positivo por drogas, detectando hasta cinco sustancias mediante una muestra salival que es posteriormente analizada en laboratorios autorizados, garantizando la cadena de custodia.

Además, para evitar que conductores que hayan consumido alguna sustancia psicotrópica circulen por la red viaria, la Dirección General de Tráfico realiza a lo largo del año varias campañas de vigilancia de alcohol y drogas en la conducción, en las que colabora activamente la Policía local de Santander, controlando este factor de riesgo que incrementa la tasa de incidencia de accidentes y la gravedad de los mismos.

La sanción por conducir con presencia de drogas en el organismo es de 1.000 euros y la retirada de seis puntos del permiso de conducción. Si la presencia de droga en el organismo influye en la conducción se da traslado a la vía penal y puede llevar aparejada una pena de prisión de tres a seis meses, una multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días; y, en cualquier caso, privación del derecho a conducir vehículos a motor uno a cuatro años.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Una caída de CloudFlare deja sin servicio a X (Twitter) y miles de webs a nivel mundial La Guardia Civil detiene al presunto autor de dos robos en un bar de Arnuero La AEMET amplía el aviso naranja por nieve en Liébana y baja la cota para jueves y viernes

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.