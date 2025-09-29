Santander presenta «Tentemplé», un nuevo ciclo de artes múltiples en los templetes de Pereda y Pombo

Noemí Méndez destaca el esfuerzo del Ayuntamiento por diversificar la programación cultural y acercarla cada vez más a la ciudadanía a través de actividades al aire libre, accesibles y gratuitas

El Ayuntamiento de Santander ha presentado hoy ‘Tentemplé’, un nuevo ciclo de artes múltiples que llenará de música, teatro de objetos, danza y performances los templetes de los Jardines de Pereda y de Pombo los próximos 4 y 5 de octubre.

La programación, concebida específicamente para estos espacios singulares, ofrecerá propuestas dirigidas a todos los públicos, desde espectáculos para bebés hasta conciertos, suspensiones aéreas, talleres y performances con la colaboración de los agentes culturales locales.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, y las responsables de Quasar Teatro, Mónica González y Raquel Sánchez, han presentado este lunes los detalles del ciclo en una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento.

Méndez ha destacado el esfuerzo del Consistorio por diversificar la programación cultural y acercarla cada vez más a la ciudadanía a través de actividades al aire libre, accesibles y gratuitas, siguiendo la línea de otras iniciativas como la desarrollada este verano en Jado.

“Los templetes de la ciudad son lugares propicios para este tipo de proyectos, que buscan además dinamizar el centro de Santander. Invitamos a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de una propuesta que celebra la creatividad, la participación y la vida cultural en comunidad”, ha subrayado la edil.

Por su parte, Mónica González, ha señalado se trata de una propuesta parta todas las edades, incluso para bebés, y que todas las iniciativas se adecúan al espacio existente.

Programación en el templete de Jardines de Pereda

El ciclo arrancará el sábado, 4 de octubre, a las 13.00 horas, en el templete de los Jardines de Pereda, con el concierto de Violeta Veinte en formato sesión vermut. La cantautora, que se caracteriza por la mezcla de estilos como el jazz, el soul, el pop, el folk o la música brasileña, ofrecerá un repertorio en el que confluyen tradición y modernidad, siempre desde unas composiciones sinceras que relatan pequeñas grandes historias. El espectáculo, dirigido a público joven y adulto, tendrá una duración aproximada de setenta minutos.

El domingo 5 de octubre por la mañana, el mismo espacio acogerá el estreno de “La semilla del Canto”, una delicada propuesta de la compañía Desplegándose pensada para familias con bebés de hasta treinta meses. Música de clave en vivo, voces, movimiento, objetos de juego y poesía se entrelazan para dar lugar a un espacio de convivencia sensible y luminoso. La experiencia se presentará en dos pases, a las 11.00 y a las 12.30 horas, con una duración de treinta minutos cada uno y un aforo limitado a treinta personas por pase (quince bebés y quince adultos).

Ya en la tarde del domingo, a las 17.30 horas, llegará a los Jardines de Pereda “Sfumato (ensayando para la caída de los contornos)”, de la compañía Llum de Fideu. Se trata de una reflexión poética, itinerante e inmersiva sobre la relación de los seres humanos con otras especies en el espacio público, que ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el galardón a Mejor Espectáculo en el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid 2024, el premio a Mejor Espectáculo de Calle en la Mostra de Igualada del mismo año, o el reconocimiento como Compañía Revelación en el Festival de rue de Ramonville (Francia, 2023).

Espectáculos en Pombo

De forma paralela, el templete de Pombo también se convertirá en escenario de diferentes propuestas. El sábado 4 de octubre se presentará “Arbre de Arrels de Bosc”, un espectáculo participativo de teatro de objetos en el que ocho espectadores, convertidos en parte activa de la narración, podrán sumergirse en un viaje íntimo y sensorial.

La delicadeza artesanal de la propuesta invita al sosiego y al reencuentro con el mundo interior. Habrá un total de ocho pases distribuidos en horario de mañana (10.30, 11.10, 11.50 y 12.30 horas) y de tarde (16.30, 17.10, 17.50 y 18.30 horas), con una duración de veinte minutos cada uno y dirigido a público a partir de diez años. La obra ha sido distinguida con el Premio Espectáculo Singular en FETEN Gijón 2025 y cuenta además con la recomendación de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales.

Finalmente, el domingo 5 de octubre, a las 19.00 horas, el templete de Pombo acogerá “Minucias”, una pieza inmersiva y performativa de Maider Rubio y Cristian Londoño que combina música en directo y suspensiones aéreas para crear una experiencia de gran conexión íntima entre los asistentes y el espacio. El espectáculo, dirigido a público a partir de catorce años, tendrá una duración de quince minutos y se ofrecerá en cinco pases consecutivos.

Todos los espectáculos de Tentemplé son de carácter gratuito y las entradas se pueden reservar a través de la plataforma Eventbrite.