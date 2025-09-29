Detenido el presunto autor de robos en dos iglesias de Campoo de Yuso

La Guardia Civil ha recuperado la totalidad de los efectos sustraídos.

29 septiembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de un varón de 27 años como presunto autor de dos robos con fuerza ocurridos en dos iglesias del municipio de Campoo de Yuso.

Durante la investigación se pudo recuperar la totalidad de los efectos sustraídos, siendo todos ellos objetos eclesiásticos. Los mismos habían sido arrojados en zonas próximas a dichos templos.

Durante la tarde del pasado 8 de septiembre, mediante el uso de la fuerza en las puertas de acceso a las iglesias mencionadas, se produjo el robo de diferentes objetos eclesiásticos. Parte de ellos fueron recuperados el mismo día, y el resto, se hallaron en una cuneta próxima a una de las iglesias, al día siguiente.

De la investigación se hizo cargo el Equipos ROCA de la Guardia Civil de Torrelavega, averiguando el vehículo con el que se pudo desplazar el autor de los hechos. Gestiones posteriores permitieron conocer su identidad, y que residía en alguna localidad de la provincia de Burgos cercana a Cantabria.

Esas mismas indagaciones confirmaron que esta persona se encontraba en la localidad de Villarcayo (Burgos), donde finalmente fue localizado y detenido la semana pasada, por efectivos del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Cantabria desplazados al lugar. Durante las actuaciones se contó con la colaboración de componentes del Puesto de la Guardia Civil de Villarcayo.

Los objetos recuperados han sido devueltos al cura párroco de las iglesias.