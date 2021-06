Se desploma parte de los tramos 5-6 de los Muelles de Maliaño

El presidente de la APS, Francisco Martín, ha señalado que no ha habido que lamentar daños personales ya que la institución “conocía” el estado de la infraestructura “por lo que se estaba preparando el proyecto para su demolición y se habían adoptado las medidas de seguridad necesarias para cerrar el acceso a la zona”. Martín ha señalado, además, que esta infraestructura se encontraba en “desuso” por lo que el derrumbe no afectará “en ningún caso” al normal funcionamiento del puerto.

