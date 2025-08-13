Solo una bandera roja en las playas de Cantabria a las 12.00 horas

La playa de Canallave, en Piélagos, es la única que a las 12.00 horas de este poco soleado miércoles 13 de agosto tiene una bandera roja que prohíbe el baño en las playas de Cantabria.

Según el informe de Cruz Roja, el resto de playas cántabras tienen bandera amarilla, que permite el baño con precaución, o bandera verde, con baño libre.

El índice de radiación ultravioleta sigue muy alto, con un barómetro de 8.