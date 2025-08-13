  • 13 de agosto de 2025
Solo una bandera roja en las playas de Cantabria a las 12.00 horas

Solo una bandera roja en las playas de Cantabria a las 12.00 horas
.

La playa de Canallave, en Piélagos, es la única que a las 12.00 horas de este poco soleado miércoles 13 de agosto tiene una bandera roja que prohíbe el baño en las playas de Cantabria.

Según el informe de Cruz Roja, el resto de playas cántabras tienen bandera amarilla, que permite el baño con precaución, o bandera verde, con baño libre.

El índice de radiación ultravioleta sigue muy alto, con un barómetro de 8.

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

