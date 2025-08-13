  • 13 de agosto de 2025
CSIF denuncia que los trabajadores de los juzgados sufren «calor extremo»

El sindicato difunde dos imágenes donde se pueden apreciar temperaturas de 30 y 31 grados

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado ante la Dirección General de Justicia y Víctimas del Terrorismo del Gobierno de Cantabria las ‘deficientes condiciones laborales’ derivadas de la ‘falta de funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado en los edificios judiciales de la región’.

CSIF denuncia las condiciones laborales a las que enfrentan diariamente los empleados de los juzgados que, en ocasiones, ‘se ven obligados a trabajar en espacios donde las temperaturas superan los 30 grados al no funcionar los sistemas de aire acondicionado desde hace meses’.

«En junio hemos trasladado a esa Dirección General, a través de correo electrónico al buzón
de prevención de riesgos laborales, por vía telefónica, de forma presencial e incluso a través de
escrito presentado a través de registro electrónico (escrito de fecha 25 de junio), las quejas de
los trabajadores de justicia relacionadas con las indebidas condiciones de trabajo que vienen
sufriendo desde comienzo del verano”, pero el sindicato asegura que ‘la única solución ha sido la instalación de ventiladores a algunas oficinas judiciales’, que a juicio de CSIF son pocos y el presupuesto ya se agotó, por lo que no se han adquirido más ventiladores.

CSIF asegura que la situación es ‘insostenible’ y que, además de vulnerar la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, también ‘pone en riesgo la salud física del personal y afecta de forma directa al normal funcionamiento del servicio público de justicia, ya que, en algunas ocasiones, empleados se han visto incluso obligados a abandonar temporalmente sus puestos debido al malestar generado por las altas temperaturas’.

