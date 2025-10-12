Mateo Echevarría anima a los ciudadanos a participar de esta propuesta que pretende promover un espacio de diálogo, reflexión y aprendizaje entre representantes de organizaciones sociales y periodistas, con el fin de analizar el tratamiento de la inmigración en los medios de comunicación

Tabacalera acoge el viernes 17 la jornada «Periodismo e inmigración»

El centro cívico de Tabacalera acogerá el próximo viernes 17, a las 18.00 horas, la jornada titulada ‘Periodismo e inmigración’ que tiene como objetivo promover un espacio de diálogo, reflexión y aprendizaje entre representantes de organizaciones sociales y periodistas, con el fin de analizar el tratamiento de la inmigración en los medios de comunicación. `

El concejal del área, Mateo Echevarría, ha animado a los ciudadanos a participar de esta propuesta que, además, buscará analizar cómo los medios de comunicación construyen las narrativas sobre la inmigración, reducir los prejuicios y estigmas sociales, y visibilizar experiencias y buenas prácticas sobre la diversidad cultural.

Además, la jornada servirá para establecer el discurso público más inclusivo, veraz y respetuoso con la realidad migratoria.

Participarán Ahmed Khalifa, licenciado en Derecho con especialización en Relaciones Internacionales; Beatriz de la Fuente Triana, documentalista y responsable de Comunicación en la Asociación Burgos Acoge; Bricio Segovia, periodista y presentador de ‘El Matinal’ de Informativos Telecinco; y Gabriela Sánchez, periodista en elDiario.es; Ahmed Khalifa, fundador y actual director y coordinador de proyectos en la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, una de las ONG más activas en Andalucía y España. Todos ellos estarán moderados por María Gómez, de Onda Cero Cantabria.

