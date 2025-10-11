Buruaga entrega la Medalla de Oro de Cantabria a Álvaro Pombo

La presidenta ha trasladado el máximo reconocimiento de la comunidad a un escritor que ya es historia grande de la literatura en un encuentro “íntimo y entrañable” en su domicilio de Madrid

|- 11.10.2025

La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, ha entregado hoy la Medalla de Oro de Cantabria a Álvaro Pombo en el transcurso de un encuentro “íntimo y entrañable” en su domicilio de Madrid, debido al estado de salud del escritor santanderino.

Buruaga ha trasladado la admiración de la comunidad autónoma hacia un cántabro “cuya vida y obra forman parte de un patrimonio común” y el agradecimiento por una “brillante trayectoria literaria” en la que, además, su tierra natal está presente “proyectando nuestra voz en el mundo”.

La presidenta ha puesto en valor este “vínculo” con su región y con su ciudad natal, Santander, que ha sido siempre “profundo y fecundo”, recordando que, aunque su vida y su obra “le ha llevado a otros lugares”, Álvaro Pombo siempre ha vuelto a sus orígenes, “a su puerto de Santander, a pasear por sus calles y plazas y a mirarse en su bahía”.

En cuanto a su obra, para Buruaga su “autenticidad” es la clave de su aportación a la literatura y a esta sociedad, ya que ha sabido articular un “pensamiento vivo, inquietante y libre”, abriendo espacios de reflexión y apelando a plantear “nuevas miradas críticas”.

En sus palabras, Álvaro Pombo recibe “muy merecidamente” la más alta distinción de Cantabria, un homenaje acompañado de “nuestro reconocimiento y nuestro afecto”, que se suma a los numerosos premios que ha conseguido a lo largo de su carrera. El último y el más importante, el Cervantes 2025, que recogió en abril de manos del Rey Felipe.

“Espero que esta Medalla de Oro sea símbolo del vínculo indestructible entre su escritura y su tierra”, ha señalado la presidenta, que ha tenido el “honor” de entregarle esta condecoración y el “placer” compartir con él este momento.

Buruaga ha concluido el encuentro definiendo al escritor cántabro como “un faro” que seguirá iluminando “a generaciones futuras desde Santander y Cantabria hacia el mundo”.

El escritor santanderino se ha mostrado emocionado y “muy agradecido” a la presidenta Buruaga y a todo Santander por “esta estupenda medalla”, que además aprovechó para colgarse nada más recibirla de manos de la presidenta.

Pombo, que ha agasajado a Buruaga con el libro ‘Doña Mercedes o la vida perdurable’ ha compartido con ella recuerdos de sus veranos santanderinos y de sus paseos por Puertochico.

Además, ha mostrado su satisfacción por los galardones y medallas, como esta Medalla de Oro, que le llegan en la vejez, ya que ha manifestado “la vejez es un buen momento para recibir medallas”.

El Consejo de Gobierno de Cantabria aprobó en su reunión del pasado 10 de abril la concesión de la Medalla de Oro de Cantabria a Álvaro Pombo, por iniciativa de la propia presidenta Buruaga y siguiendo lo establecido en la Ley de Honores y Distinciones de Cantabria.

Pombo se une de esta forma a la selecta lista de personalidades y entidades que recibieron esta medalla con anterioridad: Gerardo Diego, Eulalio Ferrer, José Simón Azcona, Juan de Borbón, el Diario Montañés, la Hermandad de Donantes de Sangre, el pueblo mexicano, Manuel Díez de Velasco, el Banco Santander y Alfonso Osorio.

Biografía

Álvaro Pombo García de los Ríos nació en Santander en 1939. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y Bachelor of Arts en Philosophy por el Birkbeck College de Londres. También es miembro de la Real Academia Española de la Lengua desde 2004.

El autor cuenta con una extensa trayectoria literaria de casi medio siglo y también muy polifacética, con decenas de publicaciones que van desde las novelas y los libros poéticos hasta los relatos, los ensayos y los artículos en prensa.

Entre sus obras, destacan ‘Protocolos’ (1973), ‘Variaciones’ (1977), ‘Relatos sobre la falta de sustancia’ (1977), ‘El parecido’ (1979), ‘Hacia una constitución poética del año en curso’ (1977), ‘El héroe de las mansardas de Mansard’ (1983), ‘El hijo adoptivo’ (1984), ‘Los delitos insignificantes’ (1986), ‘El metro de platino iridiado’ (1990), ‘Protocolos para una rehabilitación del firmamento’ (1992), ‘Aparición del eterno femenino contada por S.M. el Rey’ (1993), ‘Donde las mujeres’ (1996), ‘Vida de San Francisco de Asís. Una paráfrasis’ (1996), ‘Cuentos reciclados’ (1997), ‘La cuadratura del círculo’ (1999), ‘El cielo raso’ (2001), ‘Una ventana al norte’ (2004), ‘La fortuna de Matilda Turpin’ (2006), ‘La previa muerte del lugarteniente Aloof’ (2009), ‘El gran mundo’ (2015), ‘La casa del reloj’ (2016), ‘Retrato del vizconde en invierno’ (2018), ‘El destino de un gato común’ (2020), ‘La ficción suprema. Un asalto a la idea de Dios’ (2022) o ‘El exclaustrado’ (2024).

Además del último Premio Cervantes, Pombo ha recibido diferentes premios y distinciones como el XIII Premio Fundación Francisco Umbral al mejor libro de 2023; el XXXV Premio Internacional Menéndez Pelayo (2023), otorgado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo; el Premio Honorífico de las Letras de Santander (2018); el Premio Nadal, por ‘El temblor del héroe’ (2018); el Premio Planeta, por ‘La fortuna de Matilda Turpin’ (2006); el Premio Salambó, por ‘Contra natura’ (2006), obra por la que también recibió el Premio Ciudad de Barcelona (2005); el Premio de Periodismo ‘El Correo’, por su artículo ‘Viaje irreal a Bilbao’ (2006); el Premio Periodístico sobre Lectura que otorga la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, por su artículo ‘Libros nuevos y renuevos de abril’ (2004); el Premio Fastenrath, por ‘La cuadratura del círculo’, y el Premio Fundación José Manuel Lara, por ‘El cielo raso’ (2001); el Premio Ciudad de Barcelona y el Premio Nacional de Narrativa, por ‘Donde las mujeres’ (1997); el Premio de la Crítica, por ‘El metro de platino iridiado’ (1991); el Premio Herralde, por ‘El héroe de las mansardas de Mansard’ (1983) y el Premio de Poesía El Bardo, por ‘Variaciones’ (1977).