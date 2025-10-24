Afean al ministro Óscar López sus alabanzas al desarrollo digital mientras calla ante las miles de webs bloqueadas por LALIGA

Afean al ministro Óscar López sus alabanzas al desarrollo digital mientras calla ante las miles de webs que son bloqueadas por LALIGA

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública Óscar López ha afirmado hace pocas horas: «España no tendría la mejor conectividad del mundo si no lleváramos años invirtiendo miles de millones de euros en fibra óptica o en 5G».

El problema de fondo de esas palabras, que han encendido las reacciones negativas en las Redes Sociales, es que el ministerio que preside López obvia que miles de webs legítimas están bloqueadas cuando hay partidos de la empresa privada LALIGA, algo que parece entrar en contradicción con el presunto «paraíso del talento digital» español que el ministro intenta publicitar.

López ha vertido esas palabras durante su intervención en el VIII Foro Alianza por el Desarrollo de Talento Digital, organizado por DCH y la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (AMETIC), que se define a sí misma como «La voz de la industria digital».

«España tiene la mejor energía, conectividad e infraestructuras. Ahora la clave es apostar por el talento humano. Así lo hemos destacado en el Foro #AlianzaTalento25 Más de 2 millones de personas en toda España se han formado ya gracias al Plan Nacional de Competencias Digitales», afirmó López, que recibió rápida respuesta a través del hashtag «LaLigaGate» donde llevan tiempo afeando al ministro el ‘silencio y la inacción’ del organismo que preside mientras miles de webs legítimas son bloqueadas en España cada vez que hay fútbol de la empresa privada LALIGA en una «torticera» aplicación de una Sentencia que no permite afectar «a terceros».

Más de 2 millones de personas en toda España se han formado ya gracias al Plan Nacional de Competencias Digitales. pic.twitter.com/CSvwNL9jzy — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) October 23, 2025

¿Se imaginan tener una web con un pequeño o mediano comercio online, sin vínculo alguno con la piratería, y que esa web no funciona mientras hay partidos de fútbol? Pues es exactamente lo que está sucediendo en España, lo cual pone en duda el liderazgo en desarrollo digital, talento digital y emprendimiento digital que tanto se intenta publicitar desde las instituciones y organismos vinculados mediante eventos de ‘dudoso’ impacto en el mundo real.

Además, LALIGA está enviando cartas con «amenazas» y acusaciones a los titulares de los dominios legítimos, para que abandonen a un proveedor tecnológico legítimo como es CloudFlare, mediante «torticeros» argumentos como distorsionar la carga de la prueba contra las organizaciones legítimas.

El Gobierno echa «balones fuera» al Ministerio de Cultura

Hace pocos días, en su respuesta oficial a preguntas del portavoz Gabriel Rufián de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Gobierno afirmó que el Ministerio de Cultura no ha recibido ninguna queja de los afectados por las webs bloqueadas, aunque el organismo no ha explicado porqué se alude a Cultura y no al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública de Óscar López, como sería lógico suponer por su ámbito de competencias.

Además, también se ha rechazado la moción para frenar los bloqueos masivos, presentada por Néstor Rego del Bloque Nacionalista Galego (BNG) con el voto en contra de VOX y PP y la abstención del PSOE mientras votaban a favor el resto de grupos.

En definitiva, el complicado panorama digital español, por culpa de los bloqueos masivos e indiscriminados impulsados por la empresa privada LALIGA, está muy lejos de ser el paraíso tecnológico que se intenta vender desde el ministerio que dirige Óscar López.