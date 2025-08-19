La Guardia Civil investiga a una persona por la tenencia de una Pitón Diamantina sin autorización, y la serpiente se escapó del domicilio

Tenía una serpiente pitón ilegalmente en un domicilio de Santander

19 agosto de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a instruir diligencias, en calidad de investigada, a una persona como presunta autora de un delito de tenencia de especie protegida (CITES), una Pitón Diamantina en Santander.

La Guardia Civil recibió aviso de la Policía Local de Santander sobre la existencia de una serpiente en una Urbanización de la misma localidad. Tras el aviso, el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil de Cantabria, se hizo cargo de la investigación, para poder localizar al dueño del animal.

Una vez que los Agentes pudieron entrevistarse con el dueño de la serpiente, averiguaron que ésta se escapó del domicilio por una de las ventanas del domicilio, y descendió por uno de los canalones de la fachada hasta llegar al suelo, donde reptando fue a parar a una urbanización cercana, lugar donde fue vista y recuperada por el mismo dueño.

Dicho animal, que no es venenoso, se quedó bajo la custodia del propietario, a expensas de que un centro de rescate se haga cargo.

El dueño fue investigado como presunto autor de un delito contra la Flora, Fauna y Animales Domésticos, por la tenencia sin autorización de un espécimen protegido CITES.