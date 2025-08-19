  • 19 de agosto de 2025
ACANTO celebrará un debate público sobre el futuro de la conservación de la Puebla Vieja de Laredo

La federación ACANTO abrirá este viernes, 22 de agosto, su programación cultural anual con una mesa debate que lleva por nombre ‘Laredo, La Puebla Vieja y la nueva Ley de Patrimonio de Cantabria’. Participarán representantes de distintas asociaciones regionales y nacionales dedicadas a la conservación, protección y conservación del patrimonio y el debate estará abierto al público que acuda
el viernes a la cita que se celebrará en la Ermita de San Martín de Laredo a las 19:00 horas.

Desde la federación ACANTO consideran que ahora que se está tramitando la futura Ley de Patrimonio de Cantabria es un buen momento para hacer una valoración sobre el estado de conservación en el que actualmente se encuentra el casco antiguo de Laredo y plantear medidas necesarias que garanticen su futuro.

“Creemos que es importante abrir un debate público y abierto sobre cómo esta nueva ley puede ayudar a resolver temas ligados a la conservación de la Puebla. Uno de los objetivos de las asociaciones que desde hace años trabajamos en la defensa, promoción y conservación de nuestro patrimonio común pasa por promover la participación de la sociedad civil en todas estas cuestiones y por eso desde ACANTO presentaremos el manifiesto de cinco puntos que hemos elaborado sobre cómo vemos la
conservación del patrimonio de Cantabria” explica Tinuca Revolvo, presidenta de la Federación ACANTO.

La mesa redonda contará con la participación de Rosa Tera, presidenta de ACRE, Asociación Conservadores Restauradores de España; Domingo de la Lastra, en representación del grupo Grupo ALCEDA; Aurelio Garcia Riancho, referente de Hispania Nostra en Cantabria; Francisco Gutiérrez, director
del Centro de Estudios Montañeses, Zoraida Hijosa Valdizán, directora general de Atención a las Víctimas del Gobierno de España, ex directora de Patrimonio y Memoria Histórica del Gobierno de Cantabria; César Canales, concejal del PSOE de Limpias e impulsor del grupo de ciudadanos que
pidieron una incoación de expediente para la Torre del Reloj de Limpias, y la presidenta de ACANTO, Tinuca Revolvo.

