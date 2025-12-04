  • 4 de diciembre de 2025
Un control de tráfico de la Guardia Civil – (C) Foto: David Laguillo – CANTABRIA DIARIO

Tráfico prevé 143.000 desplazamientos en las carreteras cántabras durante el puente de la Constitución

Santander, 4 de diciembre de 2025.-

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, 5 de diciembre, a partir de las 15.00 horas, hasta la medianoche del lunes, día 8, el dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico con motivo del puente de la Constitución, durante el cual se prevén 143.000 desplazamientos por las principales vías de comunicación de Cantabria.

A nivel nacional, se prevén 5,7 millones de movimientos, con un incremento notable en vías hacia segundas residencias, zonas turísticas y municipios con tradición navideña.

Los momentos de mayor intensidad de tráfico en Cantabria se concentrarán este viernes entre las 16.00 y las 22.00 horas, así como la mañana del sábado 6 de diciembre, día festivo en el que también habrá trayectos de corto recorrido hacia áreas de ocio cercanas. El retorno está previsto para la tarde del lunes.

Ante este aumento de desplazamientos, la Guardia Civil de Tráfico desplegará un dispositivo especial para garantizar la seguridad y fluidez en las carreteras, con hasta 180 agentes desplegados en las carreteras cántabras.

En caso de condiciones meteorológicas adversas, la DGT recuerda la necesidad de extremar las precauciones, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y utilizar el alumbrado del vehículo.

La DGT informará sobre la situación del tráfico a través de su página web, el teléfono 011, los paneles de señalización variable y sus cuentas en redes sociales (@informacionDGT y @DGTes).

David Laguillo
David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

